Anleger vorsichtig wegen US-Handelsgesprächen mit China

Frankfurt (Reuters) - Angesichts der neuen Gesprächsrunde zwischen den USA und China zur Beilegung des Handelsstreits haben sich Anleger nur vereinzelt mit Aktien eingedeckt.

Kopfzerbrechen bereiteten ihnen außerdem die juristischen Schlappen zweier ehemaliger Vertrauter von US-Präsident Donald Trump. "Es ist unklar, wie sich die innenpolitischen und handelspolitischen Entwicklungen in Washington austarieren werden", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Da hat man jetzt an den Börsen keine Eile, Positionen in die eine oder andere Richtung einzugehen." Dax und EuroStoxx50 lagen am Mittwochabend knapp im Plus bei 12.385,70 beziehungsweise 3421,88 Punkten. Der US-Standardwerteindex Dow Jones bröckelte dagegen etwas ab.

US-Präsident Donald Trump stört sich am Defizit seines Landes im Handel mit China und hat deswegen Sonderzölle erhoben. China antwortete mit höheren Abgaben auf US-Importe. Anlagestratege Donough Kilmurray von Goldman Sachs rechnet aber nicht mit einem Durchbruch bei den aktuellen Verhandlungen, da die Delegationen nicht hochrangig besetzt seien. Der US-Präsident hatte in einem Reuters-Interview die Erwartungen gedämpft.

Trump gerät innenpolitisch zunehmend unter Druck. Sein Ex-Anwalt Michael Cohen bekannte sich vor Gericht mehrerer Vergehen für schuldig. Parallel dazu wurde Trumps früherer Wahlkampfleiter Paul Manafort unter anderem wegen Banken- und Steuerbetrugs schuldig gesprochen. Der US-Währung setzte das Thema Börsianern zufolge zu. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, verlor 0,1 Prozent. Im Gegenzug verteuerte sich der Euro auf 1,1593 Dollar.

ÖLPREIS STEIGT ERNEUT - FED-PROTOKOLLE IM BLICK

Am Rohstoffmarkt beschleunigte Erdöl seinen Preisanstieg. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 74,31 Dollar je Barrel (159 Liter). Grund hierfür seien unter anderem Spekulationen auf geringere iranische Exporte wegen der US-Sanktionen gegen das Land, sagten Börsianer. Hinzu komme der überraschend starke Rückgang der US-Lagerbestände in der vergangenen Woche.

Daneben warteten Anleger auf die Veröffentlichung der Fed-Protokolle am Abend (MESZ). Die US-Notenbank werde in den Mitschriften der jüngsten geldpolitischen Beratungen voraussichtlich den Boden für weitere Zinserhöhungen im September und Dezember bereiten, sagte Analyst Niels Christensen von der Nordea Bank. "Es gibt keine Anzeichen, dass die Fed zögert." US-Präsident Trump hatte unlängst gegen alle Gepflogenheiten den geldpolitischen Kurs der Fed kritisiert.

CONTI-AKTIEN STÜRZEN NACH GEWINNWARNUNG AB

Bei den Einzelwerten sorgte das gut 13-prozentige Kursminus von Continental für Aufsehen. Mit 160,85 Euro schlossen die Papiere auf dem niedrigsten Stand seit knapp zwei Jahren. Die erneute Prognosesenkung des Managements komme nur knapp drei Wochen nach der Bekräftigung der im Frühjahr gekappten Gesamtjahresziele, konstatierte NordLB-Analyst Frank Schwope. Er senke daher sein Kursziel auf 170 von bislang 200 Euro. Im Strudel der Conti-Turbulenzen fiel der Index für die europäische Automobilbranche zeitweise auf ein Zwölf-Monats-Tief von 528,56 Punkten. Die Titel der Conti-Mutter Schaeffler büßten 5,7 Prozent ein.

Die Aktien von Zynga stiegen dagegen an der Wall Street um bis zu 10,7 Prozent und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit mehr als einem Jahr zu. Der Handyspiele-Entwickler schloss eine Vereinbarung mit dem Unterhaltungskonzern Disney, um ein "Star Wars"-Spiel zu entwickeln. Zyngas bekanntestes Produkt ist "FarmVille".