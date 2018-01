Dax startet verhalten - Südzucker nach Zahlen gefragt

Was wird im neuen Börsenjahr wichtig? Müssen Anleger mit fallenden oder weiter steigenden Notierungen rechnen? Im Online-Seminar am Donnerstag­­abend liefert Investment­stratege Thomas Timmermann Research aus erster Hand.

DAX stabil -- Südkorea will Kryptowährungshandel verbieten: Bitcoin bricht ein -- China dementiert Kaufstopp für US-Staatsanleihen

Konjunkturboom: Wirtschaftsaufschwung in Deutschland gewinnt an Tempo. Automobilzulieferer Hella bekräftigt nach erstem Halbjahr Prognose. Südzucker hebt Umsatzprognose an - Gewinnerwartung bestätigt. Walmart mit neuer Strategie vor fulminantem Jahr 2018?