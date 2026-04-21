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DAX - Taktgeber: 200-Tage-Linie

24.04.26 09:02 Uhr

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Taktgeber: 200-Tage-Linie

Einige aufmerksame Leserinnen und Leser haben sich gestern an uns gewandt – vielen Dank dafür! Bei den Daten zum US-Sentiment handelte es sich um die Werte der Vorwoche. Laut American Association of Individual Investors (AAII) beträgt der Bullenanteil derzeit 46 %. Dem stehen 34,4 % Bären gegenüber. Die neuen Rekordstände schlagen sich also auch im Sentiment nieder. Wohl dem, der solche, bestens informierte Leserinnen und Leser hat. Zum DAX®: Wie erwartet rückte gestern die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.117 Punkten) in den Fokus. Letztlich pendelte das Aktienbarometer die gesamte Handelssitzung um den flach verlaufenden Durchschnitt. Zum Wochenabschluss dürfte sich dieses Verhaltensmuster fortsetzen – sprich: das Aktienbarometer sollte sich weiterhin mit der 200-Tage-Linie auseinandersetzen. Bei einem erneuten Rebreak der Glättungslinie würden die Risiken am deutschen Aktienmarkt wieder spürbar zunehmen. Übergeordnet droht auf Wochenbasis nach vier weißen Wochenkerzen in Serie diese Erfolgsserie zu reißen. Ein gleichermaßen seltenes, wie spannendes Phänomen ergibt sich beim S&P 500® (siehe Analyse unten).

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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