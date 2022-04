Dax tastet sich vor US-Job-Daten ins Plus - Ölpreis im Fokus

Frankfurt (Reuters) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich zum Wochenschluss zögerlich ins Plus vorgearbeitet.

Der bislang ausgebliebene Durchbruch bei den Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine und die anstehenden US-Arbeitsmarktdaten ließen die Anleger behutsam agieren. "Der Start in das zweite Quartal dürfte für den Dax deutlich ungemütlicher werden als es die vergangenen drei Erholungswochen vermuten lassen", prognostizierte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets. Der Dax gewann 0,4 Prozent auf 14.471 Zähler, der EuroStoxx50 rückte um 0,5 Prozent vor.

Für Nervosität sorgte erneut das Thema Energie. Mit Spannung warteten Investoren, ob sich bei der außerordentliche Sitzung der Internationalen Energieagentur IEA am Nachmittag andere Staaten den USA anschließen und strategische Ölreserven freigeben könnten. US-Präsident Joe Biden hatte erklärt, seine nationalen Öl-Notreserven so stark anzuzapfen wie noch nie. Es sei wahrscheinlich, dass zu den freigegebenen US-Mengen noch weitere hinzukämen, meint Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch. "Die akute Angebotsknappheit am Ölmarkt ist dadurch gelindert." Der Preis für das Nordseeöl Brent fiel um bis zu 2,3 Prozent auf 102,35 Dollar je Fass. Das US-ÖL WTI rutschte zeitweise unter die 100-Dollar-Marke. Seit vergangenen Freitag sind die Preise für Brent und WTI um rund 12 Prozent gesunken.

POKER UM RUSSISCHES GAS GEHT WEITER

Mit Sorge wird zudem die Entwicklung am Gasmarkt beobachtet. Zuletzt hatte Russlands Präsident Wladimir Putin bekräftigt, dass ab dem 1. April ausländische Firmen Gaslieferungen in Rubel zahlen müssten. Abnehmer wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien wollen sich darauf aber nicht einlassen. "Die Tage, in denen die deutsche Wirtschaft mit russischem Gas die Wertschöpfungsketten für viele Produkte aufrechthalten kann, könnten gezählt sein", sagt Molnar von Robomarkets. Der europäische Erdgas-Future stieg in der Spitze um 9,1 Prozent auf 132 Euro je Megawattstunde.

In Erwartung eines robusten US-Arbeitsmarktberichts griffen Investoren dagegen bei der US-Währung zu. Der Dollar-Index kletterte um 0,3 Prozent auf 98,61 Punkte. Experten sagen für März den Aufbau von 490.000 Stellen außerhalb der US-Landwirtschaft voraus. Im Vormonat hatte das Plus bei 678.000 gelegen. "Der Kurs der Fed steht", sagt Thomas Altmann von QC Partners. "Nur mehrere extrem schwache Berichte in Serie könnten die Fed auf ihrem Straffungskurs ausbremsen." Die US-Notenbank hatte auf ihrer letzten Sitzung angesichts der hochschießenden Inflation die Zinswende vollzogen und den geldpolitischen Schlüsselsatz um einen Viertel Punkt auf die neue Spanne von 0,25 bis 0,50 Prozent angehoben. Von den Job-Daten erhoffen sich die Anleger Rückschlüsse auf das Tempo der erwarteten weiteren Zinserhöhungen der Fed.

AUFTRÄGE SCHIEBEN VESTAS AN

Unter den Einzelwerten im Dax gingen Delivery Hero und Zalando auf Erholungskurs und legten knapp sechs beziehungsweise 3,5 Prozent zu. Stratec schossen um bis zu 19,6 Prozent auf 121 Euro in die Höhe. Mehrere Finanzinvestoren haben Insider zufolge ein Auge auf einen Einstieg beim Laborzulieferer geworfen.

An der Kopenhagener Börse machten Vestas mit einer Reihe neuer Aufträge von sich Reden. Die Aktien des dänischen Herstellers von Windturbinen gewannen 5,4 Prozent. Die im SDax notierten Nordex legten mehr als fünf Prozent zu.