DAX - Trading der Besten

Am Markt für derivative Produkte, sprich hoch spekulative Papiere, soll es ja mittlerweile sogar 800% Depots geben. Hop oder top mit klassischen Optionsscheinen. Kann man machen. Allerdings kann man sich auch super schicke Renditechancen sichern, wenn man die “Zeit für sich arbeiten” lassen will. So ist das möglich beim DAX-Inliner zu 1,66 Euro, der 10 Euro auszahlen könnte. Die Barrieren – 10.800 und 13.600. Die Laufzeit – 9/2020. Die maximale Rendite – 500%. Unser Ziel – bis Weihnachten ein Kurstreffer im Take Profit bei 2,50 Euro. Das wären rund 50% bis dahin und ein schönes Weihnachtspräsent. WKN SR468R.

