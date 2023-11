Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten hatte er ins Wochenende gerettet und hatte am Freitag 0,3 Prozent fester bei 16.029 Punkten geschlossen.

Zum Wochenauftakt rückt die Geldpolitik wieder in den Fokus. EZB-Präsidentin Christine Lagarde steht am Montag in Brüssel im Wirtschafts- und Währungsausschuss (ECON) des EU-Parlaments Rede und Antwort zur Geldpolitik. Investoren erhoffen sich von der Befragung Aufschluss über den weiteren Zinskurs der EZB. Anleger rätseln derzeit, ob die Währungshüter noch einmal an der Zinsschraube drehen werden. Zuletzt hatte die EZB nach zehn Zinsanhebungen in Folge eine Zinspause beschlossen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.029,49

Dax-Future

16.033,00

EuroStoxx50

4.372,10

EuroStoxx50-Future

4.368,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

35.390,15 +0,3 Prozent

Nasdaq

14.250,86 -0,1 Prozent

S&P 500

4.559,34 +0,1 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

33.444,48 -0,5 Prozent

Shanghai

3.028,77 -0,4 Prozent

Hang Seng

17.468,18 -0,5 Prozent

