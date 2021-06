DAX und Euro nach EZB-Beschlüssen wenig verändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig Reaktion rufen die Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstagnachmittag an den Aktien- und Devisenmärkten hervor. So wurde die sehr akkommodierende Geldpolitik wie erwartet bestätigt. Nur eine Minderheit der Marktteilnehmer hatte mit einer Reduzierung der Wertpapierkäufe gerechnet. Wie der EZB-Rat mitteilte, sollen die Käufe unter dem Pandemiekaufprogramm PEPP auch im dritten Quartal mit einem deutlich höheren Tempo als in den ersten drei Monaten des Jahres erfolgen. Die Leitzinsen sowie die sie betreffende Forward Guidance blieben ebenfalls konstant.

Der DAX zeigt nach den EZB-Beschlüssen wenig verändert, der Leitindex verliert aktuell 0,1 Prozent auf 15.572 Punkte. Vor der Veröffentlichung hatte er bei 15.540 Punkten gelegen. Auch der Euro zeigt keine größere Reaktion und notiert aktuell bei 1,2168 Dollar. Stärker im Fokus stehen nun die US-Verbraucherpreise um 14.30 Uhr deutscher Zeit.

June 10, 2021 08:13 ET (12:13 GMT)