Dax unverändert erwartet - Anleger haben US-Jobdaten im Blick

Frankfurt (Reuters) - Vor den an der Börse mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag kaum verändert in den Handel starten.

Am Donnerstag hatte er 0,7 Prozent im Minus bei 11.955,25 Punkten geschlossen. Das war der sechste Tagesverlust in Folge und die längste Minus-Serie seit sieben Monaten.

Von den US-Jobdaten erhoffen sich Anleger Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen in den USA. Von Interesse sei vor allem, ob die wegen der Handelskonflikte der USA mit anderen Wirtschaftsnationen aufkeimende Unsicherheit die Unternehmen bei der Einstellung neuer Mitarbeiter bremse, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Zudem werde genau auf die Entwicklung der Stundenlöhne geschaut, auch mit Blick auf die Inflationsentwicklung. Analysten rechnen für August mit einem Stellenaufbau außerhalb der Landwirtschaft von 191.000, nach einem Plus von 157.000 im Vormonat.

Daneben verfolgen Börsianer aufmerksam die Verhandlungen zwischen den USA und Kanada über eine Nachfolgeregelung für das Nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta. Der kanadischen Außenministerin Chrystia Freeland zufolge verliefen die Gespräche konstruktiv.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa ins Plus gedreht. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent höher bei 25.995 Zählern, während der Nasdaq 0,9 Prozent verlor 7922 Punkte verlor. Der S&P500 fiel um 0,4 Prozent auf 2878 Zähler.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Freitag um 0,8 Prozent auf 22.306 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,4 Prozent auf 2703 Punkte.