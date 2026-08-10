adidas-Aktie schwächster DAX-Wert: Zahlen und Abstufung belasten weiter

DAX-Verlierer im Blick

11.08.26 17:54 Uhr

Ohne neuen Auslöser setzt die adidas-Aktie ihren Abwärtstrend fort: Schwache Marge und Analystenskepsis nach den Q2-Zahlen dürften weiter nachwirken.

• Analysten sind uneins: UBS strich die Kaufempfehlung und senkte das Kursziel, während andere Häuser weiterhin Potenzial sehen; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 204,12 Euro.

• Trotz eines Rekordumsatzes im zweiten Quartal sank die operative Marge von 9,2 % auf 8,5 %, während das Betriebsergebnis trotz höherer Marketingausgaben um 5 % auf 574 Mio. Euro stieg.

• adidas-Aktie gehört am Dienstag im DAX zu den schwächeren Werten und verliert zeitweise 2,75 % auf 162,75 Euro, was die Fortsetzung eines Abwärtstrends nach den Q2-Zahlen ist.

adidas gehört am Dienstagmittag zu den schwächeren Werten im DAX

Nach Rekordumsatz im zweiten Quartal bleibt die operative Marge unter Druck

UBS strich ihre Kaufempfehlung, andere Häuser sehen weiter Potenzial

Werbung

adidas-Aktie fällt weiter zurück

Die adidas-Aktie gehört am Dienstag im XETRA-Handel erneut zu den schwächeren DAX-Werten und gibt zeitweise deutlich nach. Im XETRA-Handel verlor die adidas-Aktie letztlich 3,08 Prozent auf 162,20 Euro, das Tagestief erreichte sie bei 161,00 Euro. Eine neue unternehmensspezifische Nachricht lag dafür nicht vor, der Kursrückgang setzt vielmehr eine Entwicklung fort, die bereits mit der Zahlenvorlage Ende Juli 2026 begonnen hatte. Zudem enttäuscht der Konkurrent On mit Umsatz und Ausblick, was den Anteilsschein zusätzlich belastete.

Bereits am 4. August war die Aktie im Zuge einer Analystenabstufung zurückgefallen. Zuvor hatte die Zahlenvorlage zum zweiten Quartal Ende Juli für erheblichen Druck gesorgt: Trotz eines Rekordumsatzes verfehlte das operative Ergebnis wegen deutlich höherer Marketingausgaben rund um die Fußball-Weltmeisterschaft die Markterwartungen, was am selben Tag zu zweistelligen Kursverlusten führte.

Rekordumsatz, aber schwächere Marge

adidas meldete für das zweite Quartal 2026 einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 14 Prozent, in Euro stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 6,74 Milliarden Euro und markierte damit den höchsten Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte. Die operative Marge sank jedoch von 9,2 Prozent im Vorjahresquartal auf 8,5 Prozent, das Betriebsergebnis kletterte trotz um 212 Millionen Euro höherer Marketinginvestitionen in WM-Kampagnen um 5 Prozent auf 574 Millionen Euro.

Werbung

Für das gesamte erste Halbjahr 2026 stand ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 14 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro und ein um 11 Prozent verbessertes Betriebsergebnis von 1,28 Milliarden Euro zu Buche, was einer operativen Marge von 9,6 Prozent entspricht. Für das Gesamtjahr 2026 hob adidas die Umsatzprognose auf ein Plus von 9 bis 10 Prozent an, zuvor war ein Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt worden. Am Betriebsergebnisziel von rund 2,3 Milliarden Euro hält das Unternehmen fest, mögliche US-Zollerstattungen von 250 bis 300 Millionen US-Dollar sind darin nicht eingerechnet. Zudem beruft der Aufsichtsrat Birgit Kretschmer zum 1. September 2026 in den Vorstand, sie übernimmt zum Jahresende die Position des scheidenden Finanzchefs Harm Ohlmeyer.

Analysten uneins

Die UBS strich ihre Kaufempfehlung für adidas und senkte das Kursziel von 219 auf 173 Euro. Analyst Robert Krankowski begründete den Schritt damit, die Umsatzentwicklung sei stabil, die Marge aber verwundbar. Goldman Sachs beließ seine Einstufung am 3. August auf Hold, senkte das Kursziel aber von 185 auf 180 Euro, die Berenberg Bank sah nach der Zahlenvorlage ebenfalls nur Hold-Potenzial bei einem Kursziel von 190 Euro. Optimistischer blieb RBC Capital, die kanadische Bank senkte ihr Kursziel für adidas am 31. Juli von 210 auf 200 Euro, beließ die Einstufung aber auf Outperform.

Im breiteren Konsens von neun Analysten überwiegt mit sechs Buy- und drei Hold-Einschätzungen weiterhin eine positive Tendenz, Verkaufsempfehlungen liegen nicht vor. Das mittlere Kursziel liegt bei 204,12 Euro. Die nächsten Geschäftszahlen zum dritten Quartal 2026 sollen am 29. Oktober 2026 vorgelegt werden.

Werbung

Julia Walter, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net