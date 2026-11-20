Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Rekordzahlen bei Nvidia, der größte Börsengang aller Zeiten und dennoch massive Kursverluste: Die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten hat sich innerhalb weniger Handelstage dramatisch verändert. Während der DAX am Freitagvormittag mit der Marke von 25.000 Punkten kämpfte, gerieten auch die Börsen in den USA und Asien erheblich unter Druck. Anleger stehen zunehmend vor der Frage, wie sie ihre Depots in einem solch schwierigen Marktumfeld aufstellen können.

Anthropic: Historischer Börsengang kann Ausverkauf nicht stoppen

Mit einem Ausgabepreis von 83 US-Dollar und einem ersten Börsenkurs von 111,50 US-Dollar gelang dem Claude-Entwickler Anthropic ein spektakuläres Nasdaq-Debüt. Doch die anfängliche Euphorie hielt nicht lange an. Zum Handelsschluss notierte die Aktie bei 97,17 US-Dollar. Gleichzeitig verlor der Nasdaq 100 rund 2,2 Prozent, der S&P 500 rund 2 Prozent. Selbst das Umsatzwachstum von 103 Prozent bei Nvidia konnte die Bedenken hinsichtlich hoher Bewertungen und der langfristigen Rentabilität milliardenschwerer KI-Investitionen bislang nicht ausräumen.

DAX, Wall Street und Asien: Der Verkaufsdruck nimmt zu

Noch vor wenigen Tagen notierte der DAX erstmals oberhalb von 27.000 Punkten. Inzwischen hat der deutsche Leitindex fast 2.000 Punkte abgegeben. Besonders heftig waren die Verluste in Asien: Japans Nikkei 225 und der südkoreanische Kospi büßten jeweils mehr als fünf Prozent ein. Auch Gold und Silber gerieten unter Druck. Neben den Sorgen um den KI-Sektor belasten insbesondere die Erwartungen einer möglichen weiteren US-Zinserhöhung die Finanzmärkte.

Warum in turbulenten Börsenphasen Flexibilität gefragt ist

Die aktuelle Entwicklung zeigt, wie eng die internationalen Finanzmärkte miteinander verflochten sind. Eine geografische Streuung allein schützt nicht zwangsläufig vor Kursverlusten, insbesondere wenn verschiedene Märkte stark von denselben Wachstumstreibern abhängig sind. Umso wichtiger ist es, unterschiedliche Branchen, Anlageklassen und Anlagestrategien miteinander zu vergleichen. Neben klassischen Aktieninvestments können dabei auch ETFs und – für entsprechend erfahrene Anleger – Optionsstrategien eine Rolle spielen. Allerdings bringen diese jeweils eigene Risiken mit sich.

Weltweit investieren – unabhängig von der Marktstimmung

Welche Möglichkeiten bietet ein Depot, das den Zugang zu unterschiedlichen internationalen Märkten und Finanzinstrumenten ermöglicht? Genau dieser Frage widmet sich Iris Heinen heute um 18:00 Uhr im kostenlosen Webinar „Ein Konto für jede Marktstimmung – weltweit“. Im Mittelpunkt stehen die Möglichkeiten des weltweiten Handels mit Aktien, ETFs und Optionen über das Multi-Märkte-Konto von WH SelfInvest, das Zugang zu mehr als 160 Börsen in über 30 Ländern bietet.

Fazit: Die nächste Phase des KI-Booms beginnt

Die jüngsten Kursverluste bedeuten nicht zwangsläufig das Ende des technologischen Megatrends. Sie machen jedoch deutlich, dass die Börse zunehmend zwischen Wachstum, Bewertung und tatsächlicher Profitabilität unterscheidet. Gerade in dieser Marktphase gewinnen eine systematische Aktienauswahl, ein konsequentes Risikomanagement und eine durchdachte Diversifikation an Bedeutung.

KI-generiertes Symbolbild

Weiterführende Informationen für Anleger und Trader



👉 Anthropic-IPO: Kostenloses E-Book zum historischen KI-Börsengang

👉 Nvidia: Kostenlose Deep-Dive-Aktienanalyse

👉 Wie gut ist Ihre Wunschaktie? Kostenlosen 360°-Aktienreport anfordern

👉 Kostenlose Börsen- und Trading-Webinare – alle aktuellen Termine





Über den Autor

Roland Jegen ist seit über 20 Jahren an der Börse aktiv und seit 2016 als Analyst, Trading-Experte und Autor bei WH SelfInvest tätig. Seine Schwerpunkte sind Aktienanalysen, technische Analyse sowie Futures-Trading. In regelmäßigen Webinaren und Marktanalysen vermittelt er praxisnahes Fachwissen zu Aktien, Indizes, Rohstoffen und Devisen.

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.



