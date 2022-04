DAX-Vola zum Wochenstart, Twitter und NIO unter Druck

Der DAX startete etwas verhalten in den Tag und schaffte es in der ersten Stunde bis fast an das Vortageshoch. Wie kann es weitergehen?

DAX-Implikationen und der Eurostoxx

Ab dem Hochpunkt heute Morgen drehte der Index erneut und steht nun recht genau in der Mitte der heutigen Bandbreite von mehr als 200 Punkten. Was war der Auslöser?

Unser Händler Andi erörtert am mittelfristigen Chartbild, wo die interessanten Marken liegen und wie ruhig es im Vergleich dazu im Eurostoxx abläuft.

Dazu hat er auch ein passendes ETF mitgebracht, welches wir mit allen großen Positionen und dem Blick auf Frankreich im politischen Umfeld näher ansehen.

Einzelwerte NIO und Twitter im Blick

Aus dem Aktienbereich ist eine NIO heute spannend. Weitere Lieferengpässe und das Ausbleiben von Gewinnen setzen der Aktie zu: sie verliert zum Wochenstart rund 8 Prozent.

Ebenfalls leichter ist Twitter. Nachdem Elon Musk in der Vorwoche mit seiner Beteiligung für Aufsehen und einen Kurssprung sorgte, ist der Kurs heute im Minus.

Am Wochenende war bekannt geworden, dass er kein tragendes Amt im Unternehmen begleitet. Dies hatten scheinbar einige Aktionäre gehofft. Die neue Quartalssaison startet in dieser Woche. Darauf bereitet Sie Andreas Bernstein schon heute vor.

Blick auf die Aktiencharts aus dem Video

Sehen Sie hier das ganze Video mit allen Betrachtungen vom Mittag:

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.