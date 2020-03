Trumps Einreisestopp verschreckt Anleger - Dax unter 10.000 Punkten

- von Christina Amann

Frankfurt (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat mit seinem Einreisestopp für Europäer an den Aktienmärkten Angst und Schrecken ausgelöst.

Der Dax fiel am Donnerstag erstmals seit Sommer 2016 unter die Marke von 10.000 Punkten und liegt nun 28,5 Prozent unter seinem erst im Februar markierten Allzeithoch. "Die Lage scheint spätestens heute nun nach und nach außer Kontrolle zu geraten", sagte Timo Emden, Experte vom gleichnamigen Analysehaus. "Für die Märkte ist mittlerweile klar, dass Corona zu einer ernsthaften Bedrohung für die Weltwirtschaft geworden ist und die Notenbanken und Staaten nicht viel dagegen ausrichten können."

Der Dax sackte am Vormittag um 6,5 Prozent ab auf 9750 Punkte, der EuroStoxx50 gab 6,4 Prozent nach auf 2717 Zähler. In Asien brachen die Kurse ein, die US-Futures verloren die maximal erlaubten fünf Prozent. Trump hatte die Einreise aus EU-Ländern für 30 Tage gestoppt. Die überraschende Maßnahme im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie solle von Freitag ab Mitternacht an gelten, sagte er. "Die Reisebeschränkungen sind ein massiver Eingriff und zeigen, wie alarmiert das Weiße Haus ist", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners. Die Konjunkturstützen, die Trump zugleich ankündigte, konnten die Stimmung am Markt nicht beruhigen. Es sei wenig Konkretes zu hören, schrieben die Experten der LBBW.

Fast alle europäischen Aktien lagen tief im roten Bereich. Besonders unter Druck gerieten die Aktien der Airlines. Für sie seien die Routen nach Nordamerika die "bedeutendste Gewinnmaschine", sagte Credit-Suisse-Analyst Neil Glynn. Die Papiere der Lufthansa sackten um 13 Prozent ab, die Titel von Air Frace, der British-Airways-Mutter IAG und Norwegian verloren bis zu einem Viertel.

ÖLPREIS GIBT WEITER NACH

Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht mittlerweile von einer Pandemie. Um die Ausbreitung des Virus zu bremsen, werden in Italien Geschäfte und Restaurants geschlossen, in Österreich bleiben Schulen bis Ostern geschlossen, auch in Slowenien bleiben sie ab Montag zu. Grenzkontrollen in Europa werden verschärft. Das hinterlässt tiefe Bremsspuren in der Wirtschaft. Die Experten des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) rechnen damit, dass die deutsche Wirtschaft erstmals seit der Finanzkrise 2009 wieder schrumpfen wird.

Der US-Einreiseverbot lastete auf dem Ölpreis, die Nordseesorte Brent und US-Leichtöl WTI verbilligten sich um je rund fünf Prozent auf 33,94 und 31,32 Dollar pro Barrel. Seit Jahresauftakt hat sich Öl um etwa die Hälfte verbilligt. Experten rechnen damit, dass besonders US-Fluggesellschaften unter der Entscheidung Trumps leiden dürften. "Eine weltweite Notstandserklärung der WHO und das Verkehrsverbot zwischen den USA und der EU dämpfen die Aussichten für die weltweite Energienachfrage, verbunden mit einem verschärften Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland", sagte Margaret Yang, Marktanalystin beim Handelshaus CMC Markets in Singapur.

KREDITRISIKEN STEIGEN

Durch den Preiskrieg zur Unzeit würden Kreditrisiken zusätzlich verschärft, die ohnehin schon hoch genug seien, weil wegen des Virus weite Teile der Wirtschaft stillstünden, sagte ihr Frankfurter Kollege Jochen Stanzl. "Viele vor allem kleinere Unternehmen stellen sich derzeit die Frage, ob sie diese Krise überleben werden." Am Markt für Kreditabsicherungen steigt die Nervosität deutlich. Der "Markit iTraxx Europe Crossover"-IndexITEXO5Y=MG, der als Barometer für die Absicherungskosten europäischer Unternehmen gilt, markiert den höchsten Stand seit siebeneinhalb Jahren.

Börsianer hoffen darauf, dass die Europäische Zentralbank weitere Konjunkturstützen auf den Weg bringt. Volkswirte erwarten, dass die Euro-Wächter auf ihrem Treffen am Donnerstag in Frankfurt Liquiditätsspritzen beschließen, mit denen eine Kreditklemme verhindert werden soll. Dabei dürften sie besonders den Darlehensfluss an kleine und mittelgroße Unternehmen im Auge haben, die wegen der Virus-Krise in Bedrängnis geraten. Die Vermutung liege nahe, dass die Schritte der EZB wirkungslos verpufften, sagte Stanzl. "Dass sich die Staatschefs der Europäischen Union in der Krise nicht auf ein einheitliches Vorgehen einigen können, ist der eigentliche Skandal."