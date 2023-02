Dax vor Firmenbilanzen zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Nach der Erholung zum Wochenstart wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge auch am Dienstag höher starten.

Zu Wochenbeginn hatte er 1,1 Prozent fester bei 15.381,43 Punkten geschlossen.

Bei den Konjunkturdaten schauen die Investoren auf die vorläufigen Verbraucherpreise in Frankreich für Februar. Von Reuters befragte Experten rechnen mit einem Anstieg von sieben Prozent im Vorjahresvergleich. Auch im Januar hatte die Teuerung bei sieben Prozent gelegen. Am Nachmittag steht das Verbrauchervertrauen in den USA für Februar auf dem Programm.

Bei dem Pharma- und Agrarkonzern Bayer präsentiert letztmals Vorstandschef Werner Baumann die Bilanz. Zuletzt war Bayer für 2022 von einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von etwa acht Prozent auf 47 bis 48 Milliarden Euro sowie einem bereinigtem operativen Ergebnis (Ebitda) von etwa 12,5 (Vorjahr: 11,18) Milliarden ausgegangen. Außerdem öffnen unter anderem die Immobilien-Plattform Scout24 und der für die Halbleiterindustrie produzierende Anlagenbauer Aixtron ihre Bücher.

Derweil könnte in Frankreich das erste Urteil auf der Basis eines Gesetzes aus dem Jahre 2017 gefällt werden, das große Unternehmen dazu verpflichtet, Umwelt- und Menschenrechte bei ihren Geschäften zu beachten. Die Klage gegen den französischen Energiekonzern TotalEnergies hatten mehrere Nichtregierungsorganisationen und Kommunen eingereicht, später schlossen sich die Städte Paris und New York der Klage an.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.381,43

Dax-Future

15.420,00

EuroStoxx50

4.248,01

EuroStoxx50-Future

4.257,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

32.889,09 +0,2 Prozent

Nasdaq

11.466,98 +0,6 Prozent

S&P 500

3.982,24 +0,3 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

27.434,84 +0,0 Prozent

Shanghai

3.256,01 -0,1 Prozent

Hang Seng

19.860,43 -0,4 Prozent

(Bericht von Nette Nöstlinger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)