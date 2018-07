Europa-Anleger halten sich vor EU-Treffen mit Trump zurück

Frankfurt (Reuters) - Vor dem mit Spannung erwarteten Treffen von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump fassen Anleger europäische Aktien nur mit spitzen Fingern an.

Dax und EuroStoxx50 notierten am Mittwoch jeweils knapp im Minus bei 12.664 und 3480 Punkten. Am Devisenmarkt hielten sich Investoren ebenfalls zurück. Der Euro stagnierte bei 1,1698 Dollar.

Thema bei dem Gespräch zwischen Juncker und Trump sind unter anderem die drohenden US-Zölle auf europäische Autos. "Ein positiver Ausgang wäre für die Anleger in Europa - vor allem in Deutschland - ein Segen", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Eine Rally des Dax in Richtung 13.000 Punkte wäre dann durchaus möglich. Trump und Juncker schraubten die Erwartungen aber bereits im Vorfeld zurück und bezweifeln, dass es zu einem schnellen Durchbruch kommt.

Vor diesem Hintergrund gab der Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt, erneut nach. Allerdings fiel der Rückgang auf 101,7 Punkte von 101,8 Zählern geringer aus als befürchtet. Die Zukunftsaussichten beurteilten die Manager aber so schlecht wie zuletzt vor dem Brexit-Referendum vor zwei Jahren, betonte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Das sollte von Aktieninvestoren als deutliches Warnsignal verstanden werden."

BILANZSAISON LÄUFT WEITER AUF VOLLEN TOUREN

Parallel dazu rollten erneut zahlreiche Firmenbilanzen auf die Börsianer zu. Dabei überzeugten weder die Deutsche Bank noch ihre Tochter DWS. Der Vermögensverwalter kassierte wenige Monate nach seinem Börsendebüt die Ziele für das Neugeschäft 2018. Im abgelaufenen Quartal zogen Investoren erneut Geld ab. Das endgültige Zwischenergebnis der Deutschen Bank löste ebenfalls Aktienverkäufe aus. Das Geldhaus mache zwar gute Fortschritte bei seinem Sparkurs, schrieb Analyst Kian Abouhossein von der Bank JPMorgan Cazenove. Über den Berg sei es aber noch nicht. DWS-Titel verloren 2,1 Prozent und Deutsche Bank büßten 1,4 Prozent ein.

TELEFONICA DEUTSCHLAND UND LVMH IM AUFWIND

Die Titel von Telefonica Deutschland stiegen dagegen zeitweise um knapp elf Prozent - so viel wie noch nie. Der unter der Marke "o2" bekannte Mobilfunker steigerte sein Kern-Ergebnis vor Abschreibungen (OIBDA) um 6,8 Prozent. Von Reuters befragte Analysten hatten mit einem Rückgang von drei Prozent gerechnet. Die Analysten der Investmentbank Jefferies hoben zudem den Zuwachs von 333.000 Neukunden positiv hervor.

In Paris gewannen die Titel von LVMH in der Spitze 2,6 Prozent. Dank eines starken China-Geschäfts steigerte der Luxusgüter-Hersteller seinen Halbjahresgewinn überraschend deutlich um 28 Prozent auf 4,65 Milliarden Euro. Ein positives Branchenumfeld, gepaart mit einer anhaltenden Dynamik schürt die Zuversicht im gesamten Sektor, urteilten die Analysten der Bank Goldman Sachs. LVMH-Konkurrenten wie Kering oder Hermes gewannen bis zu 2,1 Prozent.