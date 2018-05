Dax wird wohl zum Sprung über 13.000er Marke ansetzen

Frankfurt (Reuters) - Die erneute Flut von Firmenbilanzen könnte den Dax Börsianern zufolge am Dienstag über die 13.000er Marke spülen.

Am Montag hatte er ein Prozent im Plus bei 12.948,14 Punkten und damit so hoch wie seit Februar nicht mehr geschlossen. Mit dem Sprung über die Hürde bei 13.000 Punkten werde der Weg zum Rekordhoch von 13.596,89 Punkten frei, sagte ein Aktienhändler.

Neben der Geschäftszahlen der Unternehmen, darunter auch fünf Dax-Mitglieder, richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die deutsche Industrieproduktion. Die am Montag veröffentlichten Auftragseingänge der heimischen Industrie waren überraschend erneut zurückgegangen.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Gewinne eingegrenzt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,4 Prozent und der Nasdaq 0,8 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,3 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,1 Prozent auf 22.487 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,7 Prozent auf 3160 Punkte.