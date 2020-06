DAX, Wirecard, Lufthansa - Staatsanwalt und trotzdem einsteigen?

Durchsuchung bei Wirecard. Dies schickt die Aktie abwärts. Wir haben heute am großen Live-Tradingtag Wirecard intensiv besprochen, Szenarien aufgezeigt und vor allem die richtigen Produkte in Sachen Chance-Risiko vorgestellt. Wichtig auch – Timing und Sentiment beachten. Unser Stay-High – brauchte 90% Rendite binnen 14 Tagen. JETZT kann man über ein neues, spannendes Produkt nachdenken. Wir werden es vorstellen im Turbo-Trader. Denn die Durchsuchung ist eine weitere negative Nachricht aber ehrlich gesagt auch nichts Weltbewegendes mehr in der Aktie. Freitags nachbörslich ohne Umsatz kann Wirecard locker Richtung 85 Euro fallen, dann ist ein Pullback auf die 90 aber genauso schnell drin. Kaufen bei 85 – den Turbo DFJ3SU mit einem Spread, der ok ist. Auch der Turbo UW84R3 geht in Ordnung. Wer unsern Turbo-Dienst abonnieren mag, der kann dann heute Abend ab 21.30 Uhr in unserem kleinen Video-Webinar-Wochenausblick dabei sein, in dem wir auf Wirecard speziell eingehen. 21.30 Uhr am Freitag Abend – mit passendem Optionsschein auf WDI. Meldet Euch nach Abschluss des Abos oder als Abonnent einfach unter info@feingold-research.com. Übrigens werden wir ab 21.30 Uhr auch erörtern, ob Markus Braun bald weg sein könnte und was die Volatilität jetzt mit Wirecard macht und wo die Szenarien sind.

