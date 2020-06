DAX, Wirecard, Tesla - so geht es weiter nach dem Mini-Crash

Das war eine wilde Fahrt für unsere Abonnenten am Freitag und Donnerstag im Turbo-Dienst. Zweimal rein um 11.850, raus auf 12.150 und 12.100, dazu einen Bear glattgestellt auf der 12.000, den wir weit oben gekauft hatten. Und dann final am Freitag Abend um 20 Uhr nochmal long rein in den DAX. (Hier geht es zu unserem Turbo-Dienst). Diese Position steht. Dazu freuen wir uns so langsam auf den 18.6. Oder etwa schon auf die Tage zuvor? Nach Stay-High auf Wirecard und einigen Turbo-Trades wird es kommende Woche sicher im Turbo-Dienst auch mal wieder einen Wirecard-Feierabendtrade geben. Das hatten wir ja schon oft. Wir nutzen dabei das “nach 16.30-Phänomen” bei Wirecard, Sie wissen bezogen auf die privaten Anleger, wovon wir sprechen. Dazu ließ sich in den letzten Tagen bei Tesla eine Menge machen, ist Nel Asa ebenso spannend wie Infineon zum Traden und die Lufthansa ohnehin . Besonders toll – die Volatilität hat im VIX am Donnerstag 50!% zugelegt. Wir hatten Euch die Grafik geschickt, dass 499 von 500 Titeln im S&P 500 negativ notierten am Donnerstag. All das und unsere täglichen Research-Reports mit Sentiment und unseren Videos sind wichtig und für Ihre und Eure Ausrichtung für den Sommer und darüber hinaus. Kurzum – nach dem März beginnt jetzt die zweite hoch spannende Phase, Euer Depot und Euer Trading neu aufzustellen. Wir haben bei 12.500 bis 12.800 massiv Cash aufgebaut im Tradingdepot, das wir bald Step by Step einsetzen. Wer Lust hat, macht mit oder testet uns gerne auch im Exklusivbereich mit dem mittel- bis langfristigen Ansatz.

