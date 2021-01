DAX-Wochenstart gelungen

Zum Montag sahen wir einen soliden DAX-Wochenstart. Vor allem die China-Daten beflügelten den Markt, wie im Marktbericht der LS-X noch einmal erörtert wird.

Auf diese Meldungen kam es an

Die Verluste vom Freitag wurden zu einem hohen Anteil wieder ausradiert. Mit einer zunächst schwachen Vorbörse startet der erste Handelstag dieser Woche. Unser Händler hatte hierzu noch einmal alle Daten aus der US-Berichtssaison parat, die vor allem im Bankensektor für Impulse sorgten:

Die Vorgaben waren also gemischt, denn auf die Quartalszahlen reagierte der US-Markt erst einmal mit Abschlägen. Positive Töne kamen jedoch aus Asien. Dort sorgte das Wirtschaftswachstum in China für eine gute Grundstimmung.

Allein im vierten Quartal konnte Chinas Wirtschaft im Vergleich zum Vorjahresquartal um 6,5 Prozent zulegen und damit auf Jahressicht ein Plus von 2,3 Prozent erreichen. Analysten hatten dies nicht erwartet und schauen etwas neidisch von Europa nach Asien.

In diesem Fahrwasser startete der DAX genau an der 13.700er-Marke. Diese bildete in der Nachbetrachtung auch das Tagestief aus und stand damit über den Tiefs der Vorwoche.

Bis zum Mittag hatte der Index das oft zitierte Februarhoch aus dem Vorjahr erreicht und damit die 13.800 zurückerobert. Da in den USA ein Feiertag ist, kamen hier keine weiteren Impulse.

Somit baute der Index seinen Tagestrend weiter aus und schloss schliesslich auf Tageshoch den schwankungsarmen Handel.

Folgende Eckdaten wurden verzeichnet:

Eröffnung 13.701,98PKT Tageshoch 13.845,40PKT Tagestief 13.701,74PKT Vortageskurs 13.787,73PKT

Daraus ergab sich dieses Intraday-Chartbild:

Nach XETRA-Handelsschluss gab es ohne die Wall Street keine Impulse, von daher darf man auf die morgigen Handelseröffnung gespannt sein.

Welche Aktien standen im DAX heute im Mittelpunkt?

Aktien-Bewegungen im DAX

Zum Wochenstart waren vor allem zyklische Werte gefragt. Tagessieger war die Adidas AG mit mehr als vier Prozent Zuwachs. Dahinter rangierte der Zykliker Covestro und der Chiphersteller Infineon.

Eine Hochstufung vom Goldman Sachs Analysten Alexander Duval legte beim Kursziel deutlich zu und änderte im Rating das Wording "Buy" von bisher "Neutral". Davon profitierten die Aktien deutlich.

Auf der Verliererseite standen E.ON und Fresenius Mediacal Care. Die Verluste hielten sich jedoch mit jeweils rund einem Prozent im Rahmen.

Das gesamte Ranking der DAX-Aktien sehen Sie in folgender Liste:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Die heutige DAX-Bewegung konnte über dem Februarhoch schliessen und damit ein weiteres Verkaufssignal verhindern. Die Verluste der Vorwoche sind damit wieder eingedämmt und vom Allzeithoch trennen den DAX jetzt wieder nur 300 Punkte:

Ob diese Richtung eine Fortsetzung findet, entscheidet maßgeblich auch die Eröffnung der Wall Street Handelswoche am Dienstag.

