Dax zieht an - Qiagen geht nach Übernahme durch die Decke

Heute im Fokus

DAX im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Thermo Fischer legt Übernahmeofferte für QIAGEN vor -- DEUTZ warnt vor schwachem Jahr 2020 -- Tilray, HUGO BOSS, Ströer, Beiersdorf im Fokus

Visa senkt Umsatzausblick wegen Coronavirus. KION erwartet 2020 Gewinnrückgang - Corona noch nicht berücksichtigt. Apple will bis zu 500 Millionen Dollar in Akku-Streit zahlen. Waymo mit Milliarden-Finanzspritze. Novartis-Tochter zahlt Millionenstrafe in US-Kartellrechtsverfahren.