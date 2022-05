Nahendes Lockdown-Ende in Shanghai macht Dax-Anleger mutig

Frankfurt (Reuters) - Das nahende Lockdown-Ende in Shanghai und die Hoffnung auf umsichtige Zinserhöhungen in den USA haben die europäischen Anleger zu Wochenbeginn in Kauflaune versetzt.

Risikofreudige Anlagen wie Aktien oder Kryptowährungen legten zu. Staatsanleihen, die gern als sichere Häfen angesteuert werden, flogen dagegen aus den Depots. Aus dem Reich der Mitte könnte mit der Aufhebung der Lockdown-Maßnahmen nun ein kräftiger Wachstumsimpuls kommen und die Rezessions-Ängste vom Parkett fegen, prognostizierte Jochen Stanzl von CMC Markets.

Der Dax legte in der Spitze um 0,9 Prozent auf 14.589 Zähler und notierte damit so hoch wie seit fünfeinhalb Wochen nicht mehr. Gefragt waren vor allem die Papiere des Industriekonzerns Siemens, dessen Zug-Sparte einen Milliarden-Auftrag in Ägypten an Land gezogen hat. Die Aktien legten 3,2 Prozent zu. Der EuroStoxx50 gewann zeitweise 1,2 Prozent. Die Cyber-Devise Bitcoin schoss um mehr als sieben Prozent in die Höhe auf 30.859 Dollar.

BELEBUNG DER CHINESISCHEN WIRTSCHAFT

Shanghai hatte am Sonntag angekündigt, dass der seit zwei Monaten dauernde Lockdown ab Mittwoch im Wesentlichen aufgehoben werden soll. Die Volksrepublik verfolgt eine "Null-Covid"-Strategie, mit der Ausbrüche der Krankheit um praktisch jeden Preis verhindert werden sollen. Die harten Maßnahmen vor allem in den Metropolen setzen der chinesischen Wirtschaft zu, bringen weltweit Lieferketten aus dem Tritt und sorgen für Verwerfungen im internationalen Handel. Es sei eine große Erleichterung, dass weitere strenge Beschränkungen gelockert würden, sagt Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown. Die Investoren seien wirklich besorgt aufgrund der strikten Corona-Politik und ihrer Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft. Europaweit kletterten an den Aktienmärkten vor allem Luxuswerte, für die China ein wichtiger Absatzmarkt ist. Hermes, LVMH, Pernod Ricard und Burberry legten zwischen 1,7 und 4,4 Prozent zu.

Erleichtert reagierten Investoren auch auf jüngste Daten aus den USA, die nahe legten, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Das von der US-Notenbank viel beachtete Maß für die Jahresteuerung (PCE-Kernrate) sank im April auf 4,9 von 5,2 Prozent. Dies fachte laut Analysten Spekulationen an, die Notenbank könnte im Herbst eine Pause im Zinsanhebungszyklus einlegen. Der Dollar-Index fiel mit 101,38 Punkten auf den tiefsten Stand seit fünf Wochen.

ZINSSPEKULATIONEN MACHEN EURO BEGEHRT

Für den Euro ging es vor der Veröffentlichung der deutschen Inflationszahlen dagegen weiter aufwärts, er kletterte um bis zu 0,4 Prozent auf 1,0769 Dollar. Angesichts des im Monatsvergleich wohl kräftigen Preisanstiegs gebe es keinen Grund, die Zinserwartungen an die EZB zu reduzieren, so die Analysten der Helaba. Auch aus Sicht der LBBW-Experten war klar: EZB-Chefin Christine Lagarde habe sich zuletzt deutlicher als zuvor dazu bekannt, dass sich die Geldpolitik im Euroraum an einem echten Wendepunkt befinde. "Demnach dürfte eine Leitzinswende auf der übernächsten Sitzung ausgemachte Sache sein." Am Rentenmarkt fielen die Kurse der zehnjährigen deutschen Anleihen, die Renditen kletterten mit 1,071 Prozent auf den höchsten Stand seit fast zwei Wochen.

Am Ölmarkt trieb die Furcht vor Versorgungsengpässen die Preise nach oben. Die Nordseesorte Brent verteuerte sich in der Spitze um 0,9 Prozent auf 120,50 Dollar je Fass. Anleger blickten mit Sorge auf die Sommerfahrsaison in den USA und das anvisierte EU-Embargo russischer Öllieferungen. Die EU-Länder verhandeln derzeit über einen Kompromiss über ein Ölembargo, um ein sechstes Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg zu bekommen.. "Im Fall eines Ölembargos könnte es zu einer Angebotsverknappung mit deutlichen Preiserhöhungen beim schwarzen Gold kommen", warnte Christian Henke vom Broker IG.