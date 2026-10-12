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DAX - Zunächst wieder erholt

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Zunächst wieder erholt

Die 200-Tage-Linie wurde beim DAX® in der vergangenen Woche erneut behauptet. Am Freitag konnte sich der Index von dem vielbeachteten Gleitenden Durchschnitt sogar merklich absetzen, immerhin kam es zu einem Tagesplus von 1,13 Prozent. Das ist der zweitbeste Wert der vergangenen beiden Monate. Ein im Wochenchart gut erkennbarer kurzfristiger Abwärtstrend stellt im Bereich der 25.400er-Marke, abgesehen von dem kleinen Gap zwischen 25.347 und 25.354 Punkten, den ersten bedeutenden Widerstand dar. Interessant ist zudem, wann die seit dem Allzeithoch laufende Abwärtswelle aus Fibonacci-Sicht beendet sein wird. Das dafür entscheidende 61,8-Prozent-Retracement liegt bezogen auf das Tief der vergangenen Woche bei 25.920 Punkten. Auf der Unterseite ist es die Kombination aus einem seit dem Frühjahr gültigen Aufwärtstrend, einem waagerechten Bereich, dem jüngst markierten Zweimonatstief und dem 200-Tage-Durchschnitt, die um 24.550/24.850 Zähler für einen breit angelegten Stabilisator sorgt. Das bedeutende 50-Prozent-Fibonacci-Retracement der März-August-Aufwärtswelle befindet sich bei 24.240 Zählern. Der durch die Jahrestiefs von 2025 und 2026 definierte Aufwärtstrend verläuft inzwischen bei 24.150 Punkten.

DAX® (Weekly)

Chart DAX®
Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: stock3²



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