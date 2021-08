Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Die Hoffnung auf eine anhaltende Konjunkturerholung hatte die Börsen am Dienstag gestützt. Während die Wall Street ihre Rekordjagd fortsetzte, ging es in Europa allerdings zögerlicher zu. Für Unterstützung sorgte zuletzt der sich verstetigende Aufschwung in Deutschland. Weiterhin hält sich allerdings auch die Furcht vor den Folgen der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus. Im Fokus der Anleger steht am Mittwoch der Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland für August. Am Nachmittag stehen aus den USA dann die Auftragseingänge langlebiger Güter an.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.905,85

Dax-Future

15.884,00

EuroStoxx50

4.178,08

EuroStoxx50-Future

4.173,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

35.366,26 +0,1 Prozent

Nasdaq

15.019,80 +0,5 Prozent

S&P 500

4.486,23 +0,1 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

27.729,09 +0,0 Prozent

Shanghai

3.528,45 +0,4 Prozent

Hang Seng

25.662,54 -0,3 Prozent