Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Donnerstag hatte er den Handel mit 15.989 Zählern knapp im Plus beendet. An der Wall Street ging es angetrieben von Kursgewinnen bei Hochtechnologiewerten deutlicher bergauf.

Im Fokus vieler Anleger steht die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Sie wird am Mittwoch über die Zinsen entscheiden. Die meisten Experten rechnen damit, dass die Währungshüter die Füße im Juni stillhalten wird. Seit Anfang 2022 hat die Fed die Zinsen bereits zehn Mal in Folge nach oben geschraubt, um dem Preisauftrieb Paroli zu bieten und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen.

In den Blick dürfte zudem China rücken, wo die Statistikbehörde die Inflationsdaten für Mai veröffentlicht hat. Demnach stiegen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent, die Erzeugerpreise gingen um 4,6 Prozent zurück. Die jüngsten Konjunkturdaten hatten gezeigt, dass sich Chinas Wirtschaft nach Aufhebung der strengen Corona-Beschränkungen im Dezember wegen der weltweiten Konjunkturabkühlung und der schwächelnden Inlandsnachfrage nur langsam erholt.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.989,96

Dax-Future

16.017,00

EuroStoxx50

4.297,68

EuroStoxx50-Future

4.309,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.833,61 +0,5 Prozent

Nasdaq

13.238,52 +1,0 Prozent

S&P 500

4.293,93 +0,6 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

32.180,47 +1,7 Prozent

Shanghai

3.214,41 +0,0 Prozent

Hang Seng

19.352,59 +0,3 Prozent

