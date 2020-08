Europas Anleger setzen auf Konjunkturbelebung nach Corona

Frankfurt (Reuters) - Europas Anleger bleiben in Kauflaune.

Sie hoffen auf einen raschen Ausweg aus der Corona-Pandemie und eine Belebung der Wirtschaft nach dem historischen Einbruch im zweiten Quartal. Hinzu kamen am Dienstag ermutigende Signale im Handelsstreit zwischen den USA und China. Nach der Wiederaufnahme der Gespräche sprachen beide Seiten von Fortschritten. Mittlerweile erwarten die Märkte, dass die erste Stufe des Handelsdeals auch dann noch Bestand haben werde, wenn die Spannungen zwischen den USA und China in anderen Bereichen wieder aufflammen würden, wie die Analysten der Citigroup erklärten.

Der Dax stieg 0,7 Prozent auf 13.159 Punkte. Der EuroStoxx50 zog 0,9 Prozent auf 3363 Punkte an. In den USA signalisierten die Futures einen etwas festeren Handelsstart. Rückenwind gab es auch von der Konjunkturseite. Die deutsche Wirtschaft ist in der Corona-Krise im zweiten Quartal nicht ganz so stark eingebrochen wie bislang angenommen. Zudem bessert sich die Stimmung in den Chefetagen der Firmen weiter, der Ifo-Index kletterte im August den vierten Monat in Folge. Die positive Trendwende scheine sich zu festigen, sagte Uwe Burkert, Chefvolkswirt der LBBW. Erfreulich sei vor allem, dass die Unternehmen ihre derzeitige Lage nicht mehr so düster einschätzten. "Dies sollte den für das dritte Quartal zu erwartenden deutlichen Wiederanstieg der Wirtschaftsleistung unterfüttern."

Der Dollar gab zu einem Währungskorb nach, der Euro legte auf bis zu 1,1842 Dollar zu. Dabei spielte auch die Hoffnung auf die Zulassung eines Corona-Impfstoffs eine Rolle. Das Mittel des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca und der Universität Oxford könnte noch in diesem Jahr zur Zulassung eingereicht werden, sagte der Wissenschaftler Andrew Pollard von der Universität Oxford der BBC. Bereits am Montag seien die Kurse in der Hoffnung auf einen Impfstoff vor der US-Wahl gestiegen, sagte Michael Hewson, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. "Die Realität ist aber, dass jeder mit nur einem Funken gesunden Menschenverstand weiß, dass es so vermutlich nicht kommen wird."

WIRBELSTÜRME VERTEUERN ÖL

Der Ölpreis legte zu. Nordseeöl der Sorte Brent verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 45,74 Dollar je Barrel, leichtes US-Öl kostete mit 42,93 Dollar 0,7 Prozent mehr. An der US-Golfküste wurden einige Förderanlagen gestoppt, weil der Wirbelsturm "Laura" Kurs auf die USA nimmt. "Die Stürme könnten das Angebot in dieser Woche dämpfen und damit die Preise stützen", sagte Bjonar Tonhaugen, Ölexperte bei Rystad Energy. "Der Markt wird sich aber schon bald wieder auf den größten aller Wirbelstürme konzentrieren: das Coronavirus."

Von einer allmählichen Erholung der Nachfrage berichtete unterdessen SAS-Chef Rickard Gustafson. Die Airline sicherte außerdem zu, bis November einen Rekapitalisierungsplan abschließen zu wollen. Aktien der skandinavischen Fluggesellschaft stiegen knapp acht Prozent. Auch andere während der Corona-Beschränkungen stark unter die Räder gekommene Reisewerte legten zu. Anteilsscheine der British Airways-Mutter IAG notierten 4,6 Prozent fester, Easyjet-Papiere zogen 3,4 Prozent an.

Gefragt waren auch Aktien von Aveva. Die Papiere des britischen Technologiekonzerns stiegen 5,7 Prozent, nachdem das Unternehmen die Übernahme der Softwarefirma Osisoft für fünf Milliarden Dollar angekündigt hatte. Aktien des Chip-Zulieferers Siltronic führten mit einem Kursplus von 4,4 Prozent die Gewinnerliste im MDax an. Die Experten der Credit Suisse setzten ihre Einschätzung auf "Outperform" von "Neutral".