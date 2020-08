Konjunkturhoffnungen und Fusionen geben Börsen Auftrieb

Frankfurt (Reuters) - Ermuntert von Kursgewinnen an der Wall Street und den asiatischen Börsen kehren Anleger in die europäischen Aktienmärkte zurück.

Die Aussicht auf eine Fortsetzung der US-Nullzinspolitik auf unbestimmte Zeit sei ganz nach dem Geschmack der Investoren, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Dax und EuroStoxx50 legten am Montag jeweils ein knappes Prozent auf 13.145 beziehungsweise 3346 Punkte zu. An der Wall Street winkte den siebten Tag in Folge ein Rekordhoch des Barometers S&P 500.

Vergangene Woche hatte US-Notenbankchef Jerome Powell eine stärkere Fokussierung auf die Beschäftigung angekündigt. Die Fed wolle künftig auch über einen längeren Zeitraum eine Teuerung über ihrem Inflationsziel von zwei Prozent tolerieren, um den in der Corona-Krise gebeutelten US-Arbeitsmarkt zu stützen. "Dies klang in den Ohren der Devisenhändlerinnen und -händler nach 'Nullzinsen for ever'", sagte Thomas Meißner, Chef-Anlagestratege der LBBW.

Vor diesem Hintergrund steuerte der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, mit einem Minus von rund einem Prozent auf den größten Kursverlust in einem August seit fünf Jahren zu. Der Euro kostete 1,1903 Dollar und lag damit in Reichweite eines neuen Zweieinhalb-Jahres-Hochs.

CHINAS KONJUNKTUR BIETET LICHTBLICK

Unterstützung erhielten die europäischen Aktienindizes zudem von ermutigenden Konjunkturdaten aus China. Zwar ging das Stimmungsbarometer der Einkaufsmanager aus der Industrie wegen der jüngsten Überschwemmungen in Teilen des Landes leicht zurück. Der Index für den Dienstleistungssektor legte dagegen zu. Dies deute darauf hin, dass der Aufschwung in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft Fahrt aufnehmen werde, prognostizierte Analyst Julian Evans-Pritchard vom Research-Haus Capital Economics.

Davon profitierte Börsianern zufolge der Ölpreis. Die Sorte Brent aus der Nordsee stieg um bis zu 1,5 Prozent auf ein Sechs-Monats-Hoch von 46,50 Dollar je Barrel (159 Liter). Zusatzschub lieferte die Ankündigung Abu Dhabis, im Rahmen der vereinbarten Förderbremse die Produktion ab Oktober zu drosseln.

MILLIARDENFUSIONEN BEI ENTSORGERN UND IN GESUNDHEITSBRANCHE

Bei den europäischen Aktienwerten rückten die Entsorger ins Rampenlicht. Der französische Wasser- und Abfallkonzern Veolia will den kleineren Rivalen Suez übernehmen. In einem ersten Schritt bietet das Unternehmen dem Suez-Großaktionär Engie 2,9 Milliarden Euro für dessen knapp 30-prozentigen Anteil. Die Offerte sei attraktiv, kommentierte Analyst Ahmed Farman von der Investmentbank Jefferies. Die angestrebten Einsparungen von 500 Millionen Euro schienen erreichbar. Die Fusionspläne bescherten Suez mit einem Plus von zeitweise gut 20 Prozent den größten Kurssprung der Firmengeschichte. Die Aktien von Engie gewannen bis zu 6,4 Prozent und die von Veolia 3,5 Prozent.

Unterdessen will der Schweizer Nahrungsmittel-Hersteller Nestle die Firma Aimmune für zwei Milliarden Dollar oder 34,50 Dollar je Aktie schlucken. Das US-Unternehmen ist Spezialist für die Behandlung von Lebensmittel-Allergien. Aimmune-Aktien stiegen im vorbörslichen US-Geschäft um etwa 170 Prozent auf 34 Dollar. Nestle-Titel legten in Zürich ein knappes Prozent zu.