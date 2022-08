Dax zur Eröffnung höher erwartet - Bilanzflut im Fokus

Frankfurt (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Mittwoch hatte der überraschend starke Rückgang der US-Inflation den deutschen Leitindex um 1,2 Prozent auf 13.700 Punkte getrieben. Auch an der Wall Street ging es deutlich bergauf. "Historisch zeigen Inflationsspitzen wie die aktuelle, dass, sobald der Hochpunkt einmal erreicht wurde, auch ein Kollaps der Inflationsraten zu erwarten ist", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst vom Brokerhaus CMC Markets. Nach dem Zuwachs von 9,1 Prozent im Juni waren die Verbraucherpreise in den USA im Juli um 8,5 Prozent zum Vorjahresmonat gestiegen. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Rückgang auf 8,7 Prozent gerechnet.

Auf der Unternehmensseite hält die Anleger eine Flut an Geschäftszahlen in Atem. Einblick in ihre Bücher gewähren zahlreiche Schwergewichte. Während Siemens seine Prognose deutlich reduzierte, hob die Deutsche Telekom

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

13.700,93

Dax-Future

13.760,00

EuroStoxx50

3.749,35

EuroStoxx50-Future

3.766,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.309,51 +1,6 Prozent

Nasdaq

12.854,81 +2,9 Prozent

S&P 500

4.210,24 +2,1 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

Kein Handel

Shanghai

3.268,49 +1,2 Prozent

Hang Seng

19.953,80 +1,8 Prozent

(Bericht von Stefanie Geiger, Daniela Pegna, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)