Anleger wegen Coronavirus weiter vorsichtig

Frankfurt (Reuters) - Nach dem Ausverkauf zum Wochenstart wagen sich die Anleger an Europas Aktienmärkten vereinzelt wieder aus der Deckung.

Schnäppchenjäger griffen am Dienstag bei den Werten zu, die am Tag zuvor am stärksten unter die Räder gekommen waren. Dennoch blieb die Stimmung wegen der Sorge um die weitere Ausbreitung des Coronavirus angespannt. Der Dax schaffte es nicht, die Gewinne zum Handelsstart aufrecht zu erhalten und notierte 0,1 Prozent niedriger bei 13.187 Punkten. Der EuroStoxx50 gab das leichte Plus zu Handelsbeginn ebenfalls wieder ab und bewegte sich mit 3679 Zählern auf dem Niveau des Vortags. Die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen des in der zentralchinesischen Stadt Wuhan ausgebrochenen Erregers hatte Europas Börsen am Montag die höchsten Verluste seit rund vier Monaten eingebrockt.

KORREKTUR OHNE PANIK

"Die Börsen haben das Wuhan-Virus zum Anlass genommen, um eine längst überfällige Korrektur einzuleiten", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Dass die Anleger nicht in Panik ausgebrochen seien, zeige aber der Goldpreis, der die wichtige Marke von 1.584 Dollar bislang nicht überschritten habe. Für Beruhigung und Zuversicht unter den Anlegern habe auch gesorgt, dass die Börse in Hongkong wie geplant am Mittwoch wieder öffne. Dies habe dazu beigetragen, dass sich die Märkte wieder etwas erholt hätten.

Mittlerweile ist auch in Deutschland der erste Fall des neuen Erregers bestätigt worden. Ein Mann aus dem Landkreis Starnberg infizierte sich. Den Behörden zufolge hatte der Mann Kontakt zu einer Kollegin aus China, bei der die Anzeichen der Krankheit erst auf dem Heimflug bemerkt worden waren. In China ist die Zahl der Infektionen mittlerweile auf über 4500 gestiegen. Es gibt mehr als 100 Tote.

Beunruhigend sei vor allem, wie ansteckend das neue Virus sei, sagen die Volkswirte der Citigroup. "Die wirtschaftlichen Auswirkungen hängen davon ab, wie erfolgreich der Ausbruch eingedämmt werden kann." Um die Ausbreitung der Lungenkrankheit in Schach zu halten, verlängerte die Regierung in Peking die Feiertage zum Neujahrsfest landesweit bis zum 2. Februar, in Shanghai ist sogar bis zum 9. Februar frei. Die Millionenstadt Wuhan, in der die Erkrankung erstmals aufgetreten ist, steht unter Quarantäne.

SAP UND APPLE IM BLICK

Vor allem die Luxus- und Tourismusbranche musste wegen des Virus in den vergangenen Tagen Federn lassen. Firmen wie Burberry, LVMH und Gucci-Eigner Kering sind auf die Nachfrage kauffreudiger Chinesen angewiesen. Vereinzelt nutzten Anleger die gefallenen Kurse am Dienstag zum Wiedereinstieg. Im Handelsverlauf kamen die Werte aber erneut unter Druck.

Bei den Einzelwerten stand SAP im Fokus. Der Softwarekonzern hat dank des starken Wachstums des Cloud-Geschäfts das Betriebsergebnis im vergangenen Jahr zwar wie erwartet gesteigert. Marktteilnehmer zeigten sich aber vom Ausblick enttäuscht. Mit einem Minus von 2,5 Prozent gehörten SAP-Papiere zu den größten Verlierern im Dax. Mit Spannung warteten Börsianer zudem auf die Quartalszahlen von Apple und Aussagen zu Auswirkungen des Coronavirus auf die iPhone-Produktion sowie die Nachfrage in China.