Dax zur Eröffnung höher erwartet - Fed-Sitzung im Blick

Frankfurt (Reuters) - Vor Beginn der US-Zinssitzung wird der Dax am Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Montag war er 0,2 Prozent schwächer bei 12.819,59 Punkten aus dem Handel gegangen.

Die US-Notenbank (Fed) berät bis Mittwoch über den weiteren geldpolitischen Kurs. Um die Folgen der schweren Rezession abzufedern, hat sie, wie andere Notenbanken auch, die Geldschleusen weit geöffnet. Zuletzt hatte sie am Montag die Bedingungen ihres Kreditprogramms für kleinere und mittlere Unternehmen gelockert. Das hat nach Einschätzung vieler Experten dazu beigetragen, dass der wirtschaftliche Absturz etwas abgemildert werden dürfte. "Der echte Test für die Wirtschaft kommt dann, wenn in den kommenden Monaten die staatlichen Hilfsprogramme zurückgefahren werden", sagte Rupert Thompson, Chefinvestor bei der Vermögensverwaltung Kingswood. "Es ist bei weitem nicht klar, ob alle neuen Arbeitslosen wieder Jobs finden." Aufschluss, wie tief der Absturz in Europa war, geben die Daten zum deutschen Außenhandel und zur Wirtschaftsleistung in der Euro-Zone.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 12.819,59

Dax-Future 12.868,50

EuroStoxx50 3.366,29

EuroStoxx50-Future 3.377,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 27.572,44 +1,7 Prozent

Nasdaq 9.924,75 +1,1 Prozent

S&P 500 3.232,39 +1,2 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei 23.023,31 -0,7 Prozent

Shanghai 2.951,70 +0,5 Prozent

Hang Seng 25.101,56 +1,3 Prozent