Hoffnung auf US-Konjunkturhilfen treibt Risikoappetit an Börsen

Frankfurt (Reuters) - Europas Börsianer hoffen auf ein weiteres Konjunkturpaket in den USA und blenden steigende Corona-Neuinfektionen weitgehend aus.

Dax und EuroStoxx50 legten am Donnerstag 0,4 und 0,3 Prozent zu auf 12.976 Punkte beziehungsweise 3242 Zähler. "Es ist interessant festzustellen, dass sich die meisten Händler in Europa allein auf die jüngsten Entwicklungen in den USA konzentrieren, obwohl die Europäische Union bereits ein noch nie dagewesenes Hilfspaket auf den Weg gebracht hat und obwohl auf dem Kontinent Rekordzahlen bei den Corona-Neuinfektionen gemeldet werden", sagte Pierre Veyret, Analyst beim Brokerhaus Activ Trades.

In Deutschland steckten sich am Mittwoch mehr als 4000 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus an, das sind so viele wie seit April nicht mehr. In vielen anderen Ländern steigen die Infektionen so stark wie nie. Kanzleramtsminister Helge Braun spricht vom Beginn einer zweiten Infektionswelle. Stiegen die Zahlen weiter an, "dann verlieren wir die Kontrolle über die Infektionszahlen und dann können wir es nur noch durch sehr einschneidende Maßnahmen aufhalten." Das Lockdown-Gespenst sei zurück, sagte LBBW-Experte Jens-Oliver Niklasch mit Verweis auf jüngste Regelungen zu Reisen aus deutschen Risikogebieten: "Diese Regelungen erinnern an das Frühjahr, als nach und nach ein bundesweiter Lockdown mit erheblichen Einschränkungen verkündet wurde."

Am Devisenmarkt legte das britische Pfund 0,4 Prozent zu auf 1,2970 Dollar und 1,1024 Euro. Börsianer schätzten die Chancen auf ein Abkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union inzwischen günstiger ein. Premierminister Boris Johnson und EU-Ratspräsident Charles Michel sprachen von Fortschritten in den Gesprächen, auch wenn noch Streitpunkte offen seien. "Das Treffen des EU-Rats in der kommenden Woche ist nicht die harte Frist, die wir angenommen hatten", sagte Marshal Gittler, Chefanalyst bei BDSwiss.

Die Furcht vor weiteren Angebotsausfällen trieb den Ölpreis in die Höhe. Ein Barrel Nordseeöl der Sorte Brent kostete mit 42,65 Dollar 1,6 Prozent mehr, leichtes US-Öl verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 40,51 Dollar. Dabei spielten die Streiks in der norwegischen Ölbranche eine wichtige Rolle, sagte Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank: Dort könnten die Produktionsausfälle auf allen bestreikten Feldern insgesamt 941.000 Barrel pro Tag erreichen. Dazu komme der Wirbelsturm Delta im Golf von Mexiko, der am Donnerstag in Louisiana auf Land treffen könnte.

SÜDZUCKER UNTER DRUCK

Bei den Einzelwerten stach Südzucker mit einem Kursminus von 11,2 Prozent heraus, das ist der größte Kursrutsch seit Mitte März. Europas größter Zuckerproduzent steigerte seinen Gewinn im zweiten Quartal zwar und bestätigte seinen Ausblick auf das Gesamtjahr. Für die Zuckersparte sind die Aussichten dagegen nicht so rosig. Die Experten des Bankhauses Lampe verwiesen darauf, dass die Sparte immer noch keine Gewinne erwirtschafte. Dabei spielten geringere Zuckermengen bei höheren Fixkosten eine Rolle.

An der Londoner Börse stiegen die Aktien des Buchmachers GVC um bis zu 8,9 Prozent und notierten so hoch wie seit mehr als zwei Jahren nicht. Online-Wetten und der Neustart der englischen Fußball-Liga lassen die Kassen bei dem Eigentümer der Ladbrokes-Wettbüros und des Online-Anbieters bwin klingeln, das Unternehmen hob seine Prognose an. Bereits im abgelaufenen Quartal schnellte der Umsatz mit Online-Wetten um gut ein Viertel in die Höhe, weil sich zahlreiche Menschen in der Corona-Pandemie mit Online-Zocken ablenkten.