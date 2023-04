Dax zur Eröffnung höher erwartet - Konjunkturdaten im Blick

Frankfurt (Reuters) - Nach dem langen Osterwochenende wird der Dax am Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Donnerstag hatte er ein halbes Prozent im Plus bei 15.597,89 Punkten geschlossen. Die Hoffnung, dass die zuletzt schwachen Konjunkturdaten die US-Notenbank Fed zu kleineren Zinsschritten veranlassen könnten, überwog Analysten zufolge die Enttäuschung wegen der verfehlten Prognosen.

Die Vorgaben aus Asien und den USA für die europäischen Börsen waren eher positiv. Die Wall Street schloss leicht im Plus, nachdem sich die Kurse von ihren Tiefständen erholt hatten. In Japan stiegen die Kurse, weil der neue japanische Notenbankchef Kazuo Ueda in seiner Antrittsrede in Aussicht stellte, die ultralockere Geldpolitik vorerst beizubehalten. Die Börse in Shanghai notierte dagegen leicht im Minus.

Am Dienstag werden die Investoren das Barometer der Investment-Beratungsfirma Sentix zu den Konjunkturerwartungen der Börsianer für April beäugen. Ökonomen erwarten einen Anstieg des Index für die Euro-Zone auf minus 9,8 Punkte von minus 11,1 Zählern. Zudem stehen die Einzelhandelsumsätze für den Euroraum im Februar auf dem Plan. Die Analysten gehen im Schnitt von einem Rückgang um 3,5 Prozent zum Vorjahresmonat aus. Im Januar hatte das Minus bei 2,3 Prozent gelegen.

Im Rahmen der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank legt der IWF am Nachmittag mit seinem Ausblick auf die Weltwirtschaft neue Detailprognosen für die wichtigsten Länder und Regionen der Welt vor.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.597,89

Dax-Future

15.838,00

EuroStoxx50

4.309,45

EuroStoxx50-Future

4.279,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 33.586,52 +0,30 %

Nasdaq 12.084,36

-0,03

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

27.978,76 +1,3 Prozent

Shanghai

3.301,71 -0,4 Prozent

Hang Seng

20.339,27 +0,0 Prozent

