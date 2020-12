Erleichterung über Impfstoff stützt Europas Börsen

Frankfurt (Reuters) - Nach der Zulassung eines Corona-Impfstoffs in der EU und der Verabschiedung des Hilfspakets in den USA fassen die europäischen Anleger wieder Mut.

Der Dax schloss am Dienstag 1,3 Prozent höher auf 13.418 Punkten. Der EuroStoxx50 rückte um 1,4 Prozent auf 3497 Zähler vor. "Grundsätzlich werden die Nachrichten über die neue Virus-Variante positiv überlagert von den noch in dieser Woche in Europa startenden Impfungen", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Die Lage werde sich nun Tag für Tag verbessern. "Damit verliert die Pandemie auch Schritt für Schritt für die Finanzmärkte an Bedeutung."

Die Europäische Kommission hatte dem Covid-19-Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech und seinem US-Partner Pfizer am Montagabend die finale Genehmigung für eine bedingte Marktzulassung erteilt. BioNTech und Pfizer wollen in der Europäischen Union bis Ende des Jahres 12,5 Millionen Dosen ihres Covid-19-Impfstoffs ausliefern. Viele EU-Länder, darunter auch Deutschland, wollen am 27. Dezember mit Impfungen starten.

Auch aus den USA kamen positive Nachrichten. Nach monatelangem Ringen zwischen Republikanern und Demokraten in den USA ist der Weg für ein rund 900 Milliarden Dollar schweres Corona-Hilfspaket frei. Nach der Genehmigung des Repräsentantenhaus verabschiedete auch der Senat am späten Montagabend (Ortszeit) die staatlichen Finanzhilfen zusammen mit dem neuen Haushalt in Höhe von 1,4 Billionen.

Bei den Einzelwerten sorgte Hornbach für Aufsehen. Die Baumarktkette profitiert davon, dass viele Menschen in Zeiten der Kontaktbeschränkungen ihre Häuser und Wohnungen auf Vordermann brachten. Die Aktien legten 4,6 Prozent zu, die Papiere der Holding gewannen 5,1 Prozent.

Gefragt waren auch die Anteilsscheine von Aixtron, die sich um 3,3 Prozent verteuerten. Der im MDax notierte Chipanlagenbauer hat nach monatelanger Suche einen Finanzvorstand gefunden.