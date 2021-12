Dax nimmt Fahrt auf - Anleger hoffen auf Weihnachtsrally

Frankfurt (Reuters) - Nach der Berg- und Talfahrt der vergangenen Wochen nimmt der Dax wieder Kurs in Richtung der Marke von 16.000 Zählern.

"Damit könnte die Schaukelbörse der vergangenen zwei Wochen enden und ein neuer starker Aufwärtstrend entstehen", sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets. Der Dax zog am Dienstag zwei Prozent auf 15.692 Punkte an. Der EuroStoxx50 legte 2,4 Prozent auf 4237 Zähler zu.

"Omikron hat seinen Schrecken an den Börsen verloren", bestätigte auch Thomas Altmann, Portfolio-Manager vom Vermögensberater QC Partners. "Im Moment dominiert die Sichtweise, dass Omikron die Wirtschaft zwar kurzfristig ausbremsen wird, aber kaum mittelfristige Konsequenzen haben wird."

Gefragt waren vor allem Technologie-Aktien, die zuletzt unter die Räder gekommen waren. Infineon gehörten mit einem Kursplus von rund vier Prozent zu den größten Dax-Gewinnern. Chipanlagenbauer Aixtron lag mit einem Kursplus von mehr als fünf Prozent bei den MDax-Gewinnern mit an der Spitze. Der europäische Tech-Index zog 3,8 Prozent an, nachdem er zum Wochenstart auf ein Sieben-Wochen-Tief gefallen war. Für Kauflaune sorgte auch die Ankündigung von Chip-Gigant Intel, seine Tochter Mobileye Mitte nächsten Jahres in den USA an die Börse zu bringen. Der Anbieter von Fahrerassistenzsystemen könnte mit mehr als 50 Milliarden Dollar bewertet weden, sagte ein Insider zu Reuters.

ERLEICHTERUNG BEI VW

Bei Volkswagen sorgte die Aussicht auf ein Ende des Machtkampfs an der Führungsspitze für Erleichterung bei den Anlegern. Ein Insider sagte der Agentur Reuters, dass VW-Chef Herbert Diess wohl Vorstandschef bleibe, aber Macht abgeben müsse. "Die Beilegung der internen Differenzen des Konzerns könnten der Aktie in den nächsten Wochen wieder etwas Auftrieb verleihen", sagte Stratege Molnar. VW-Aktien zogen in der Spitze um 2,4 Prozent an.

Auch bei den Anteilsscheinen des Opel-Mutterkonzerns Stellantis griffen Investoren an der Mailänder Börse zu. Der Konzern stellte seine langfristige Software-Strategie vor. Die Analysten von Jefferies bescheinigten dem Autobauer bei dem Thema Software schnell und Kosten-effizient zu sein.

HOFFEN AUF UMSCHULDUNG BEI EVERGRANDE

Auch beim hoch verschuldeten chinesischen Immobilienkonzern China Evergrande standen die Zeichen auf Entspannung. Die Aussicht auf eine Umschuldung und staatliche Unterstützung ließ die Sorgen der Investoren etwas abflauen, obwohl der Krisenkonzern offenbar nicht mehr allen Zahlungsverpflichtungen bei seinen Anleihen nachkommen kann. Anleger setzten aber darauf, dass die Folgen nicht so stark zu spüren sein werden wie zunächst befürchtet. Nachdem die Aktien von Evergrande zum Wochenstart auf ein Rekordtief gefallen waren, zogen die Titel in der Spitze mehr als acht Prozent an, bevor sie die Kursgewinne zum größten Teil wieder abgeben mussten.

Für Beruhigung sorgte auch, dass die chinesische Notenbank die Menge an Bargeld, die Banken als Reserve halten müssen, reduzierte. "Mit dieser Senkung demonstrieren die politischen Entscheidungsträger ein energischeres Vorgehen, um einen völligen Einbruch des Immobilienmarktes zu verhindern", sagte Invesco-Stratege David Chao.

Dieser Schritt hellte auch die Aussichten bei Rohstoffen auf. Gefragt waren Aktien aus dem Bergbausektor. Der entsprechende Branchenindex zog knapp vier Prozent an. Spekulationen auf eine wirtschaftliche Erholung sorgte zudem für Rückenwind beim Rohöl. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 74,91 Dollar je Barrel, nachdem der Preis zum Wochenauftakt bereits um knapp fünf Prozent gestiegen war. Die Furcht vor erneuten Beschränkungen wegen der Omikron-Variante hatte vergangene Woche den Ölpreisen zugesetzt.