Europas Börsen im Plus - Mietendeckel-Aus beflügelt Immosektor

Frankfurt (Reuters) - Starke Firmenbilanzen und die Hoffnung auf eine fortschreitende Konjunkturerholung treiben Europas Aktienmärkte weiter an.

Dax und EuroStoxx50 lagen am Donnerstagvormittag je 0,3 Prozent im Plus bei 15.260 beziehungsweise 3988 Punkten. Beflügelt vom Aus für den Berliner Mietendeckel legten vor allem deutsche Immobilienwerte kräftig zu.

Der Aufwärtstrend an den Börsen sei weiter intakt, kleinere Rücksetzer würden sofort zum Kauf genutzt, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets. "Kein Anleger ist wirklich bereit, in diesem Umfeld Aktien in großem Stil abzustoßen, weil sich damit gleichzeitig ein kaum lösbares Wiederanlageproblem ergäbe." Um die Rekordjagd fortzusetzen benötigten die Märkte aber eine starke Bilanzsaison, betonte Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus Axi. In den USA hatte diese mit Milliardengewinnen bei den Großbanken vielversprechend begonnen. Im Tagesverlauf werden mit Citigroup und Bank of America zwei weitere Branchen-Größen ihre Bücher öffnen.

Am Nachmittag könnten vor allem die US-Einzelhandelsumsätze für März weitere Impulse für die Börsen liefern. Experten rechnen im Schnitt mit einem Plus von 5,9 Prozent. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. "Es ist unklug, jemals gegen den Hedonismus des US-Verbrauchers zu wetten - und im März wurde der US-Konsum durch Schecks der Regierung weiter angeheizt ", sagte Paul Donovan, Chefökonom bei UBS Global Wealth Management.

DEUTSCHE WOHNEN AUF FÜNF-MONATS-HOCH

Bei Aktien deutscher Immobilienkonzerne griffen Anleger nach dem vom Bundesverfassungsgericht gekippten Berliner Mietendeckel erleichtert zu. Papiere von Deutsche Wohnen stiegen um bis zu 6,8 Prozent auf ein Fünf-Monats-Hoch von 46,46 Euro an die Dax-Spitze. Die stark in Berlin engagierte Gruppe hatte ihre Gewinnprognose 2021 an das Aus geknüpft. Sie verfügt über rund 116.000 Wohnungen in der Hauptstadt. Vonovia legten in der Spitze 2,9 Prozent zu, Adler Group um 7,6 Prozent.

Bei den deutschen Nebenwerten stachen Drägerwerk heraus. Die Aktien gewannen bis zu 9,4 Prozent und erreichten mit 75,70 Euro den höchsten Stand seit sechs Monaten. Der Medizintechnikkonzern hat im ersten Quartal seinen Umsatz gesteigert und einen operativen Gewinn in Höhe von 129 Millionen Euro ausgewiesen. Für das Gesamtjahr sei das Unternehmen zudem etwas zuversichtlicher als zuvor, sagte ein Händler.

PUBLICIS ÜBERZEUGEN MIT WACHSTUM

Aktien von Publicis stiegen in Paris um 4,6 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch. Der Werbekonzern wies erstmals seit Beginn der Pandemie wieder ein organisches Wachstum aus. Die Erlöse im ersten Quartal zogen um 2,8 Prozent an. Analysten von Credit Suisse lobten die erneut besser als erwartet ausgefallenen Zahlen, vor allem das Wachstum in Nordamerika.

Anziehende Metallpreise spielten den Bergbau-Konzernen in die Hände. In London kletterten Rio Tinto, Anglo Americanund BHP um bis zu 1,8 Prozent. An der Londoner Metallbörse verteuerten sich Kupfer um mehr als ein Prozent. Der Preis für Aluminium erreichte mit 2356 Dollar pro Tonne den höchsten Stand seit Mai 2018. Anleger spekulierten auf Produktionskürzungen Chinas zur Eindämmung von CO2-Emissionen.