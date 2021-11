Dax startet leicht im Plus - Fed-Sitzung im Blick

Frankfurt (Reuters) - Der Dax hat sich zum Handelsstart am Dienstag leicht ins Plus vorgearbeitet.

Der deutsche Leitindex rückte um 0,3 Prozent auf 15.852 Zähler vor. Mit Spannung richteten die Anleger ihren Blick auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Experten erwarteten, dass die US-Zentralbank am Mittwoch voraussichtlich eine Reduzierung ihres monatlichen Anleihekaufprogramms ankündigen und somit eine geldpolitische Trendwende einläuten wird. Dies hat an den Finanzmärkten bereits Diskussionen über eine Zinserhöhung im nächsten Jahr ausgelöst. "Nach der langen Spekulationsphase brauchen die Börsen jetzt endlich Gewissheit", sagt Thomas Altmann von QC Partners.

Die erneute Anhebung der Umsatzprognose hat HelloFresh ein Kursfeuerwerk beschert. Die Aktien des Kochbox-Versenders stiegen in der Spitze um 13,9 Prozent auf 79,96 Euro und waren damit Spitzenreiter im Dax. Nach oben ging es auch für Fresenius und Fresenius Medical Care mit einem Plus von fünf und 2,7 Prozent. Fresenius setzte sich nach Zuwächsen im dritten Quartal erneut höhere Jahresziele. Die Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care will ihr Betriebsmodell vereinfachen und so deutlich Kosten sparen.