Zinssorgen ziehen europäische Aktienmärkte nach unten

Frankfurt (Reuters) - Die Furcht vor einer rascheren Zinswende in den USA setzt den Börsen in Europa zu.

Dax und EuroStoxx50 büßten am Dienstag jeweils rund 1,5 Prozent auf 15.702 und 4240 Punkte ein. In Erwartung steigender Zinsen warfen Anleger auch Anleihen aus ihren Depots. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe zog im Gegenzug bis auf minus 0,002 Prozent an und rückte damit in Reichweite positiven Gebiets. Anleger würden dann für ihre Kredite an den deutschen Staat erstmals seit Anfang Mai 2019 wieder Geld bekommen.

Vor dem Treffen der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche habe sich die Zinserwartung der Investoren noch einmal deutlich verschärft, sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager vom Vermögensverwalter QC Partners. "Die schwarze Null für 10-jährige Bundesanleihen ist in Reichweite." Die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen, die als Indikator für die Zinserwartungen gelten, stiegen zum ersten Mal seit Februar 2020 über ein Prozent und übten eine Sogwirkung aus. Auch der Dollar profitierte von der Aussicht auf steigende Zinsen. Der Dollar-Index stieg um 0,2 Prozent.

BLICK AUF NOTENBANKEN

Für Verunsicherung habe auch die Entscheidung der japanischen Notenbank gesorgt, trotz erhöhter Inflationsprognose die Geldpolitik weiter expansiv auszurichten, sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets. "Es besteht zwar Einigkeit darin, wie und wann die Wirtschaft geldpolitisch in Krisenzeiten unterstützt werden soll. Wie man aber aus dieser Schleife wieder herauskommen will, darüber herrscht Uneinigkeit." Während es die US-Notenbank in den kommenden Wochen wohl eilig haben werde, die Zinsen anzuheben und ihre Bilanz zu verkleinern, senke Chinas Notenbank die Zinsen, und Japan halte weiter an der ultralockeren Geldpolitik fest.

Die Furcht vor Engpässen ließ den Ölpreis unterdessen auf ein Sieben-Jahres-Hoch steigen. Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent zog 1,3 Prozent auf 87,60 Dollar je Barrel (159 Liter) an. Experten verwiesen auf die jüngsten Spannungen im Jemen-Konflikt als einen Grund für den Anstieg.

Der hohe Ölpreis sorgte für Rückenwind bei Öl-Konzernen, die leicht zulegen konnten. Auf den Verkaufszetteln der Anleger standen dagegen Technologie-Aktien ganz oben. Der entsprechende europäische Branchenindex gab rund zwei Prozent nach.

Bei den Einzelwerten gehörte der französische Caterer Sodexo mit einem Kursplus von 1,3 Prozent zu den Gewinnern. Einem Reuters-Bericht zufolge erwägt Bain Capital eine Beteiligung an einer Dienstleistungsgesellschaft der Firma.

Dagegen ebbte beim Modekonzern Hugo Boss die Euphorie über überraschend starke Jahreszahlen schnell wieder ab. Die Titel gaben die anfänglichen Kursgewinne im Handelsverlauf wieder ab. Auch Siemens konnten nach dem Verkauf der Straßenverkehrstechnik-Tochter für 950 Millionen Euro an den italienischen Infrastrukturkonzern Atlantia die anfänglichen Kursgewinne nicht halten.