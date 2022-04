Europas Börsen im Minus - China- und Zinssorgen belasten

Frankfurt (Reuters) - Gemischte Konjunkturdaten aus China und erneute Spekulationen auf raschere US-Zinserhöhungen setzen Europas Börsen unter Verkaufsdruck.

Dax und EuroStoxx50 gaben am Dienstag jeweils etwa ein halbes Prozent auf 14.095 und 3825 Punkte nach.

Auf die Stimmung schlügen die jüngsten Aussagen des führenden US-Notenbankers James Bullard, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Die Forderung nach einem US-Leitzins von 3,5 Prozent zum Jahresende und die Möglichkeit einer Anhebung um 0,75 Prozentpunkte bei der Fed-Sitzung im Mai schreckten Anleger auf. "Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem die steigenden Zinsen zum Bremsklotz für Unternehmensgewinne und Volkswirtschaft werden."

Vor diesem Hintergrund trennten sich weitere Investoren von Staatsanleihen. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen US-Bonds auf 2,880 Prozent. Ihre deutschen Pendants rentierten mit 0,905 Prozent zeitweise so hoch wie zuletzt vor knapp sieben Jahren.

Der Weltleitwährung gaben die Zinserhöhungsspekulationen dagegen Rückenwind. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, stieg um bis zu 0,2 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 101,02 Punkten. Diese Entwicklung spiegele das überdurchschnittliche Wachstum der US-Wirtschaft wider, sagte Anlagestrategin Carol Kong von der Commonwealth Bank of Australia. Vor allem Europa leide unter den Folgen des Ukraine-Kriegs wie den gestiegenen Energiepreisen.

LICHT UND SCHATTEN BEI CHINAS KONJUNKTURDATEN

Chinas Wirtschaft wuchs im ersten Quartal zwar überraschend stark. Wegen der jüngsten Corona-Welle und des Ukraine-Kriegs fiel der Einzelhandelsumsatz im März aber doppelt so stark wie befürchtet, die Arbeitslosigkeit fiel zudem so hoch aus wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. "Wir erwarten weitere Konjunkturhilfen, vor allem in Form verstärkter Infrastruktur-Investitionen", sagte Wang Tao, Chef-Volkswirt für China bei der Bank UBS.

Darauf setzten auch Kupfer-Anleger, wodurch sich das Industriemtall um 1,7 Prozent auf 10.488 Dollar je Tonne verteuerte. Zudem behinderten Proteste von Anwohnern die Kupfererz-Förderung im peruanischen Bergwerk Las Bambas, schrieben die Analysten der ANZ Bank. Diese fordern von der Betreiberfirma MMG höhere finanzielle Hilfen für die Region. Las Bambas liefert zwei Prozent des weltweiten Kupfer-Bedarfs. Im Windschatten der anziehenden Metallpreise stieg der europäische Index für die Bergbau-Branche um bis zu 1,3 Prozent auf ein 14-Jahres-Hoch von 758,38 Punkten.

ENERGIEWERTE BLEIBEN GEFRAGT - IMPFSTOFF-HERSTELLER IM MINUS

Die anhaltend hohen Energiepreise hievten den Index für die europäische Öl- und Gasbranche zeitweise um 1,4 Prozent auf ein Drei-Jahres-Hoch von 337,94 Punkten. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich am Dienstag zwar um 0,6 Prozent auf 112,46 Dollar je Barrel (159 Liter), sie hatte in den vorangegangenen Tagen aber 15 Prozent zugelegt. Die EU arbeitet nach eigenen Angaben an einem europäischen Embargo für russische Öllieferungen.

Die Aktien von BioNTech und CureVac fielen dagegen um jeweils mehr als acht Prozent. An der Wall Street waren die Papiere von Moderna und Novavax am Montag um etwa sechs Prozent eingebrochen. Die Biotech-Branche sei derzeit bei Anlegern wenig beliebt, sagte ein Börsianer. Die Anbieter von Coronavirus-Impfstoffen reagierten dabei meist überdurchschnittlich auf Bewegungen des Sektors.

