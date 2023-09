Europas Anleger auf der Hut - Immobilienbranche im Fokus

Frankfurt (Reuters) - Zins- und Konjunktursorgen haben die Stimmung an Europas Aktienmärkten zum Wochenanfang weiter eingetrübt.

Der Dax rutschte am Montag um rund ein Prozent auf bis zu 15.404 Punkte ab; der EuroStoxx50 gab gleich stark auf bis zu 4165 Zähler nach. Die Aussicht auf länger anhaltende hohe Zinssätze und die Schwäche der von China abhängigen Aktien zogen die Kurse nach unten.

Börsianer treibe vor allem die Frage um, wie viele Anleger sich wegen immer stärker lockenden Alternativen wie Anleihen oder Geldmarktfonds aus dem Aktienmarkt verabschieden könnten, sagte Jürgen Molnar, Stratege vom Brokerhaus RoboMarkets. "Die Aussichten für die Wirtschaft sind alles andere als rosig, womit auch die Fantasie für steigende Unternehmensgewinne zunehmend schwindet." Während steigende Zinsen vor allem den Immobilien- und in Folge dann auch den Finanzsektor belasteten, setzten dem produzierenden Gewerbe die steigenden Energiekosten zu.

AUF UND AB IN IMMOBILIENBRANCHE

Trotz des hohen Zinsniveaus sahen Anleger im Vorfeld des Wohnungsgipfels in Berlin auch Hoffnungsschimmer. "Die Reglementierung kommt wohl nicht so schlimm wie befürchtet", sagte ein Händler. Deshalb herrsche vor dem Treffen im Kanzleramt leichter Optimismus. Um die kriselnde Baubranche zu stabilisieren, beschloss die Bundesregierung im Vorfeld zahlreiche Maßnahmen. So sollen eigentlich ab 2025 geplante strengere Klimaschutzvorgaben zur Dämmung neuer Häuser nun nicht gemacht werden, wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck der Nachrichtenagentur Reuters sagte.

Bei den Einzelwerten gehörte der Immobilienkonzern Vonovia mit einem Kursplus von knapp einem Prozent zu den größten Dax-Gewinnern. Der Gewerbeimmobilienkonzern Aroundtown war mit einem Zuwachs von rund fünf Prozent größter Gewinner im MDax.

Nach oben ging es auch beim kriselnden schwedischen Immobilienkonzern SBB. Die Titel, die seit Anfang 2022 rund 95 Prozent an Wert eingebüßt hatten, stiegen in Stockholm zeitweise um bis zu 40 Prozent. Anleger atmeten nach einem Barmittelzufluss von rund acht Milliarden Kronen (rund 675 Millionen Euro) auf. Nachdem der Verkauf des 51-Prozent-Anteils an der Tochter EduCo gescheitert war, teilte SBB am Sonntag mit, stattdessen einen 1,16-prozentigen Anteil an EduCo für 242 Millionen Kronen an die kanadische Gesellschaft Brookfield Asset Management zu verkaufen und zudem die Rückzahlung eines konzerninternen Darlehens in Höhe von 7,8 Milliarden Kronen zu erhalten.

"Die Tatsache, dass die SBB acht Milliarden Kronen freisetzt, muss in einem sehr positiven Licht gesehen werden", sagte Carlsquare-Analyst Bertil Nilsson. "In einer Krise kommt es fast nur darauf an, Liquidität zu haben, und die SBB bekommt sie jetzt." Dagegen stürzten die Aktien des angeschlagenen chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande erneut ab, nachdem er weitere Zahlungsschwierigkeiten eingeräumt hatte. Der auf einem riesigen Schuldenberg sitzende Bauträger teilte am Sonntagabend mit, dass aufgrund der laufenden Untersuchung der Behörden bei einer Tochtergesellschaft, er keine neuen Schulden aufnehmen könne. Dies ist ein herber Rückschlag für einen Umschuldungsplan, zu dem der Umtausch aktueller Schuldenbestände in neue Schuldverschreibungen mit Laufzeiten von zehn bis zwölf Jahren gehörte.

NACHFRAGEAUSSICHTEN GETRÜBT

Auch an den Rohstoffmärkten hinterließ die Aussicht auf ein anhaltend hohes Zinsniveau Bremsspuren. Der Preis für Kupfer gab rund ein Prozent auf 8148 Dollar nach. Investoren fürchteten, dass die hohen Zinsen die Konjunktur weiter bremsen und die Nachfrage nach dem für die Bauwirtschaft wichtigen Metall dämpfen werde. Auf die Stimmung drückten zudem steigende Kupfer-Lagerbestände.

Am Rohölmarkt schob sich dagegen die Furcht vor Engpässen erneut in den Vordergrund. Rohöl der Sorte Brent und US-Leichtöl WTI>CLc1> verteuerten sich jeweils in der Spitze um rund ein Prozent auf 94,25 Dollar beziehungsweise 90,83 Dollar pro Barrel. Dem Markt mache Russlands vorübergehendes Verbot von Diesel- und Benzinexporten zu schaffen, sagte IG-Analyst Tony Sycamore.

