Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Bilanzen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Inmitten einer Reihe von Firmenbilanzen dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt erneut zurückhalten.

Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Dienstag hatte er nur knapp im Plus bei 15.152,64 Punkten geschlossen. Analysten zufolge kommen an den Börsen Zweifel an der Absicht der US-Notenbank Fed auf, die Zinsen in absehbarer Zeit wieder zu senken.

Bei den Unternehmen geht es weiter mit den Konzernbilanzen. Ihre Zahlen präsentieren unter anderem Commerzbank, Bayer und E.ON.

Im Fokus der Investoren steht auch die deutsche Konjunktur. So legen die Wirtschaftsweisen ihr Jahresgutachten vor. Außerdem stehen die endgültigen Daten zu den deutschen Verbraucherpreisen im Oktober an. Vorläufigen Zahlen zufolge fiel die Inflationsrate auf 3,8 Prozent und damit auf den niedrigsten Wert seit August 2021.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.152,64

Dax-Future

15.163,00

EuroStoxx50

4.153,37

EuroStoxx50-Future

4.151,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.152,60 +0,2 Prozent

Nasdaq

13.639,86 +0,9 Prozent

S&P 500

4.378,38 +0,3 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

32.199,83 -0,2 Prozent

Shanghai

3.045,39 -0,4 Prozent

Hang Seng

17.587,68 -0,5 Prozent

(Bericht von Anika Ross, Zuzanna Szymanska. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)