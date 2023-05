Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Ifo im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Dienstag hatte er 0,4 Prozent tiefer bei 16.153 Punkten geschlossen. Der anhaltende Streit über die US-Schuldengrenze hatte die Anleger nervös gemacht. Das jüngste Spitzentreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem Verhandlungsführer der oppositionellen Republikaner, Kevin McCarthy, war am Montagabend erneut ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die beiden Seiten zeigten sich zwar optimistisch, einen Kompromiss finden zu können. Angesichts des drohenden Zahlungsausfalls der Regierung, falls sich in Washington die Fronten doch wieder verhärten, mahnten Experten allerdings zur Vorsicht.

Im Fokus am deutschen Aktienmarkt stehen die Umfragedaten zum Geschäftsklima im Mai, die das Münchner Ifo-Institut am Vormittag vorlegt. Von Reuters befragte Analysten rechnen im Schnitt mit einem Rückgang auf 93,0 Punkte von 93,6 Zählern im April. Zudem wird Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner dem Haushaltsausschuss des Bundestages Rede und Antwort stehen müssen. Erwartet werden Details zum Zeitplan der Haushaltsaufstellung für 2024.

Jenseits des Atlantiks veröffentlicht die US-Notenbank Fed die Protokolle ihrer Sitzung von Anfang Mai. Sie hob dabei den Leitzins weiter an - um einen viertel Prozentpunkt auf die neue Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Investoren erhoffen sich aus den Mitschriften Hinweise darauf, ob die Fed im Juni pausieren oder die Zinserhöhungsserie fortgesetzt wird.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.152,86

Dax-Future

16.106,00

EuroStoxx50

4.342,38

EuroStoxx50-Future

4.326,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.055,51 -0,7 Prozent

Nasdaq

12.560,25 -1,3 Prozent

S&P 500

4.145,58 -1,1 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

30.791,67 -0,5 Prozent

Shanghai

3.228,01 -0,6 Prozent

Hang Seng

19.254,14 -0,9 Prozent

