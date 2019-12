Nahender Zoll-Stichtag lässt Europas Anleger zittern

Frankfurt (Reuters) - Der nahende Stichtag im Zollstreit zwischen den USA und China drückt Europas Anlegern auf die Stimmung.

Der Dax verlor am Dienstag 1,2 Prozent auf 12.953 Punkte, der EuroStoxx50 gab 0,9 Prozent nach auf 3658 Zähler. Am Sonntag könnten neue US-Zölle unter anderem auf chinesische Smartphones und Spielwaren in Kraft treten. "Der andauernde Zollstreit zwischen den USA und China steht im Augenblick einer Jahresendrally im Weg", sagte Christian Henke, Marktanalyst beim Brokerhaus IG Markets.

US-Landwirtschaftsminister Sonny Perdue sagte, US-Präsident Donald Trump wolle auf die Zollerhöhung verzichten, dafür sei aber "Bewegung" der chinesischen Seite nötig. Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader, bezeichnete es nach den zuletzt positiven Aussagen als unwahrscheinlich, dass die Zölle erhöht werden. "Da Trump aber unberechenbar bleibt, wollen die Anleger keine Risiken eingehen." Unter Druck gerieten vor allem die Aktien, die besonders stark vom Welthandel abhängig sind: Die Barometer für Bergbau- und Autofirmen sackten um jeweils 1,3 Prozent ab.

Vor den Zinsentscheidungen in den USA und in Europa gab der Dollar etwas nach, der Euro notierte 0,1 Prozent fester bei 1,1073 Dollar. Die Anleiherenditen legten etwas zu. Es werde nicht damit gerechnet, dass die beiden Notenbanken ihre Geldpolitik antasteten, sagte Rainer Guntermann, Zinsstratege bei der Commerzbank. Allerdings werde genau beobachtet, wie die neue EZB-Chefin Christine Lagarde mit dem Markt kommuniziere.

Gefragt war Gold, die Feinunze kostete mit 1464,99 Dollar 0,2 Prozent mehr. Sowohl die Fed-Entscheidung am Mittwoch als auch der Zollstreit sorgten bei den Goldhändlern für Gesprächsstoff. "Die Preise könnten sinken, wenn bei der Fed die Falken mehr Gewicht bekommen", sagte Margaret Yang Yan, Marktanalystin beim Brokerhaus CMC Markets. "Sollten sich die USA und China aber nicht einigen und die höheren Zölle in Kraft treten, werden Händler wieder verstärkt den sicheren Hafen Gold ansteuern."

DEUTSCHE BANK NACH ANFÄNGLICHEN GEWINNEN IM MINUS

Um bis zu 1,7 Prozent nach oben ging es für die Aktien der Deutschen Bank, dann drehten sie aber ins Minus und notierten 0,4 Prozent schwächer. Das Geldhaus bekommt die Minizinsen und die schwächere Konjunktur zu spüren und erwartet in den kommenden Jahren weniger Erträge im Privatkundengeschäft und in der Vermögensverwaltung. Der Investorentag habe nicht viel Neues gebracht, sagte ein Händler. Das Geldhaus leide unter strukturellen und hausgemachten Problemen und habe an Glaubwürdigkeit verloren. "Erst einmal will man sehen, dass sie liefern."

Der angeschlagene britische Modehändler Ted Baker wechselt seine Führungsspitze aus und kappt seine Prognose erneut. Die Papiere brachen um gut ein Drittel ein und notierten mit 257,60 Pence auf dem niedrigsten Stand seit mehr als 16 Jahren. Die erst im April ernannte Chefin Lindsay Page tritt zurück und wird vorläufig von der bisherigen Finanzchefin Rachel Osborne abgelöst. Verwaltungsratschef David Bernstein gibt sein Amt an Sharon Baylay weiter. Das Unternehmen steckt seit längerem in Schwierigkeiten. Erst vor einer Woche hatte es eingeräumt, seine Lagerbestände möglicherweise um bis zu 25 Millionen Pfund zu hoch bewertet zu haben.