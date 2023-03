DB: Regionalverkehr läuft in vielen Regionen wieder an

BERLIN (dpa-AFX) - Der Regional- und S-Bahnverkehr läuft nach Angaben der Deutschen Bahn in vielen Regionen Deutschlands nach und nach wieder an. Das teilte der Konzern am Montagabend mit. "Obwohl noch Stellwerke bestreikt werden, können auf einigen Linien wieder Züge fahren. Es muss aber auch am Abend noch mit weitreichenden Einschränkungen gerechnet werden", hieß es.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte gemeinsam mit Verdi in den jeweiligen Tarifkonflikten für Montag bundesweit zum Warnstreik im Verkehrssektor aufgerufen. Mit dem Warnstreik wollen die Gewerkschaften den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

Zum Betriebsstart am Dienstagmorgen rechnet die Bahn mit weitgehend planmäßigem Betrieb im Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr./nif/DP/he