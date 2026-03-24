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DCI AG veröffentlicht Zahlen zum ersten Halbjahr 2026

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DCI Database for Commerce and Industry AG nach Kapitalherabsetzung
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EQS-Media / 31.07.2026 / 13:00 CET/CEST

Der Umsatz der DCI AG belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf TEUR 565 (Vorjahr: TEUR 523; +8%).

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Die Kosten sanken in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 auf TEUR 743 (Vorjahr: TEUR 853; -13%).


Das Ergebnis der Gesellschaft vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) beträgt im ersten Halbjahr TEUR -114 (Vorjahr: TEUR -309). Das Ergebnis der Gesellschaft vor Steuern (EBT) liegt bei TEUR -79 (Vorjahr: TEUR -271).

 

Das Finanzergebnis aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Content Factory 1 GmbH (Stand 30.06.2026: TEUR +304 / Vorjahresvergleichswert: TEUR +195) ist in dem vorstehend genannten Halbjahres EBT nicht enthalten; dieses wird kumuliert zum Jahresende ausgewiesen.

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Das Eigenkapital belief sich zum 30. Juni 2026 auf TEUR 5.450 (31. Dezember 2025: TEUR 5.529). Damit errechnet sich bei einer Bilanzsumme von TEUR 5.734 (31. Dezember 2025: TEUR 5.789) eine Eigenkapitalquote von 95% (31. Dezember 2025: 95%). Das Eigenkapital ist auf der Aktivseite zu einem großen Teil durch liquide Mittel unterlegt, die zum 30. Juni 2026 bei TEUR 1.402 (31. Dezember 2025: TEUR 1.464) lagen und der Gesellschaft ein ausreichendes Maß an Flexibilität geben.


Der vollständige Emittentenbericht steht seit heute auf unserer Webseite www.dci.de zur Verfügung.

DCI Database for Commerce and Industry AG
Enzianstrasse 2
82319 Starnberg

Die Aktie ist im m:access der Börse München gelistet.
WKN: A11QU1, ISIN: DE000A11QU11.
Börsen: München, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Bremen, Düsseldorf, XETRA

 


Kontakt:
Michael Mohr
Vorstand CEO
DCI Database for Commerce and Industry AG
Enzianstr. 2, 82319 Starnberg, Germany
Telefon: +49 8151-265-0
Email: finanzen@dci.de


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Emittent/Herausgeber: DCI Database for Commerce and Industry AG
Schlagwort(e): Finanzen

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31.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DCI Database for Commerce and Industry AG
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EQS News ID: 2373460

 
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2373460  31.07.2026 CET/CEST

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