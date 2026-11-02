DCM Nouvelle stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

02.11.26 06:35 Uhr

DCM Nouvelle ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DCM Nouvelle die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,60 INR gegenüber -1,300 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DCM Nouvelle in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,18 Milliarden INR im Vergleich zu 2,39 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion Finanzen.net