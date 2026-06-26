DCM stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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DCM hat am 26.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 47,75 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 43,90 JPY erwirtschaftet worden.
DCM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 151,94 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 138,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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