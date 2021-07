De Guindos: Entscheiden bald über Übergang von PEPP auf andere Programme

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird nach Aussage von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos bald darüber beraten, wie er ohne das temporäre Pandemiekaufprogramm PEPP für ausreichend geldpolitische Unterstützung sorgen will. "Wir haben den Übergang vom PEPP zu anderen Programmen nicht diskutiert, darüber wird der EZB-Rat in naher Zukunft beschließen", sagte de Guindos in einem Gespräch mit dem Chairman des Think Tanks Omfif, David Marsh. Der EZB-Rat kommt am 22. Juli zu den nächsten geldpolitischen Beratungen zusammen, um seine konkrete Geldpolitik der in der vergangenen Woche beschlossenen neuen Strategie anzupassen.

Der EZB-Vizepräsident nährte mit seiner Aussage die Erwartung, dass es bereits in der kommenden Woche zu weitreichenden geldpolitischen Beschlüssen kommen könnte. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte in einem in der Nacht gesendeten Interview mit Bloomberg TV gesagt, dass die Sitzung am 22. Juli ein wichtiges werde. Das PEPP könnte laut Lagarde mindestens bis Ende März 2022 laufen. Darauf könnte der "Übergang in ein neues Format folgen".

"Wir werden uns die Rahmenbedingungen ansehen, wir werden uns ansehen, welche Forward Guidance wir überdenken müssen, wir werden uns die Kalibrierung aller Instrumente ansehen, die wir einsetzen, um sicherzustellen, dass sie mit unserer neuen Strategie übereinstimmen", sagte sie. Details nannte sie nicht.

De Guindos wies darauf hin, dass das PEPP ein zeitlich begrenztes Programm und an die Pandemie und deren ökonomische Konsequenzen gebunden sei. Er fügte hinzu: "Ich betone, dass es eine akkommodierende Geldpolitik geben wird." Die EZB operiere an der effektiven Zinsuntergrenze, sie könne daher "kraftvoll" handeln. Der EZB-Vizepräsident bezog sich dabei auf einen Passus in der in der vergangenen Woche beschlossenen Strategie, derzufolge "kraftvolle oder hartnäckige" geldpolitische Maßnahmen notwendig seien, wenn die EZB an der Zinsuntergrenze operiere.

Lagarde hatte in dem Interview den anderen Aspekt dieses Strategieelements angesprochen, als sie sagte: "Angesichts der Hartnäckigkeit, die wir zeigen müssen, um unsere Verpflichtung zu erfüllen, wird die Forward Guidance sicher überprüft werden."

