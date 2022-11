De Guindos: EZB muss sich auf unterliegende Inflation konzentrieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte sich nach Ansicht von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos bei der Straffung ihrer Geldpolitik an der unterliegenden Inflation (Kerninflation) orientieren. "Das Signal, dem wir folgen müssen, ist die Entwicklung der unterliegenden Inflation", sagte De Guindos bei einer Veranstaltung in Spanien, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Das zeige der EZB, in welche Richtung sich die Inflation in den nächsten Monaten entwickeln werde.

Analysten erwarten nach der Veröffentlichung erster Verbraucherpreisdaten aus Spanien und Deutschland, dass die Gesamtinflationsrate im Euroraum im November auf 10,4 (Oktober: 10,6) Prozent gesunken ist. Für die Kerninflation wird dagegen eine unveränderte Rate von 5,0 Prozent vorausgesagt. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht deutsche Verbraucherpreisdaten am Dienstag (14.00 Uhr), Eurostat kommt mit Euroraum-Daten am Mittwoch (11.00 Uhr).

Unter Analysten und Marktteilnehmern wird darüber spekuliert, ob die EZB ihre Zinsen im Dezember erneut um 75 Basispunkte oder nur um 50 Basispunkte erhöhten wird.

