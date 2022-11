De Guindos: EZB richtet Geldpolitik auch an aktueller Inflation aus

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) richtet ihre geldpolitischen Entscheidungen nach Aussage von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos auch an der kurzfristigen Inflationsentwicklung aus. De Guindos sagte in einem Interview mit Politico: "Bei unserer nächsten Sitzung werden wir unsere Entscheidung an den im Dezember anstehenden neuen Projektionen und - neben anderen Indikatoren - an der Eurostat-Schätzung für die Inflation im November ausrichten."

Auf die Frage, ob angesichts der großen Unsicherheit nicht kleinere Zinsschritte angemessen wären, antwortete De Guindos: "Wir lassen uns vor allem von der Inflation leiten, und wenn Sie sich deren Entwicklung im Oktober angucken, dann sehen Sie, dass sie sich beschleunigt. Die Kerninflation ist auf 5 Prozent gestiegen."

Der EZB-Vizepräsident sagte weiter, es werde im Dezember neue Projektionen gebe, er fügte aber hinzu: "Ich denke, wir haben die Inflation für lange Zeit unterschätzt."

De Guindos sieht "eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Quartalswachstumsrate (des Bruttoinlandsprodukts) im vierten Quartal negativ sein wird. "Auch im ersten Quartal ist ein negatives Quartalswachstum sehr wahrscheinlich, so dass wir uns in einer technischen Rezession befänden", sagte er. Er glaube aber nicht, dass diese besonders tief sein werde.

