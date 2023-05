De Guindos: EZB wird aktuelle Aktivitätsdaten berücksichtigen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird bei ihren geldpolitischen Entscheidungen nach Aussage von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos auch die sich abzeichnende Abschwächung des Wirtschaftswachstums berücksichtigen. Auf die Frage, wie die EZB ihre Geldpolitik zwischen einer hohen Kerninflation und einer zunehmenden Rezessionsgefahr ausrichten werde, verwies De Guindos auf die im Juni anstehenden Stabprojektionen und sagte: "Wir werden auf die aktuellen Aktivitätsdaten reagieren."

Das Statistische Bundesamt hatte am Morgen mitgeteilt, dass die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal zum zweiten Mal in Folge geschrumpft ist, womit der Tatbestand einer "technischen Rezession" erfüllt ist. De Guindos sagte, die EZB werde ihre Geldpolitik an der bereits erfolgten Straffung der Finanzierungsbedingungen, der Entwicklung der Kerninflation und den Projektionen orientieren.

Laut De Guindos sind die Gesamtinflationsdaten in den Augen der EZB derzeit wegen der starken Basiseffekte irreführend. "Deshalb müssen wir auf die Kerninflationszahlen schauen und hier besonders auf die Inflation der Dienstleistungspreise", sagte er.

