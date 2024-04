De Guindos: Lohnwachstum wohl langsamer als erwartet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, hat sich optimistisch zur Entwicklung der Löhne im Euroraum geäußert. De Guindos sagte bei einer Veranstaltung in London laut veröffentlichtem Redetext: "Das auf den Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen basierende Lohnwachstum zeigt Anzeichen einer Abschwächung, möglicherweise schneller als wir bisher erwartet haben." Am Dienstag veröffentlichen Eurostat und nationale Statistikbehörden Daten zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im ersten Quartal.

Die EZB beobachtet mehrere Indikatoren zur Lohnentwicklung, darunter auch solche mit stärkerem Vorlauf. Sie will abzuschätzen, in welchem Tempo vor allem die Beschäftigten im Dienstleistungssektor die wegen der hohen Inflation erlittenen Reallohnverluste auszugleichen versuchen. Sie befürchtet, dass zu hohe Lohnabschlüsse erneut zu hohen Inflationsraten führen könnten. Die in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen enthaltenen Lohndaten gelten als besonders aussagekräftig, liegen aber erst mit einer gewissen Verzögerung vor.

De Guindos wies darauf hin, dass die Lohnstückkosten im Euroraum wegen der schwachen Produktivitätsentwicklung weiter stiegen. Die EZB rechne aber mit einer Erholung der Produktivität, sagte er.

