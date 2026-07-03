Novartis-Aktie im Fokus: Milliardenschwere Übernahme von Myricx Bio abgeschlossen

Deal abgeschlossen

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Der Pharmariese Novartis stärkt seine Onkologie-Sparte mit der Übernahme des britischen Biotechunternehmens Myricx Bio.

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat die Übernahme des britischen Biotechunternehmens Myricx Bio für bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar vereinbart, um seine Onkologie-Sparte zu stärken. Wie Novartis mitteilte, entwickelt das nicht börsennotierte Unternehmen eine neue Klasse von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten. Der Ansatz von Myricx Bio bringe differenzierte Mechanismen zur Krebsbekämpfung direkt in die Tumorzellen ein.

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Novartis wird eine Vorauszahlung in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar leisten, zu der potenzielle zusätzliche Zahlungen von bis zu 400 Millionen Dollar hinzukommen können. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2026 erwartet. Sie steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

DJG/DJN/sha/hab

Von Aimee Look

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